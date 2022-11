Junior Morais, suspendat și amendat pentru gestul nesportiv din FCSB - Rapid 3-1! Pedeapsa primită de brazilian 

FCSB s-a impus în derby-ul cu Rapid, 3-1, din runda a 17-a din Superligă. Reușitele lui Andrei Cordea (23 ani), Octavian Popescu (19 ani) și Andrea Compagno (26 ani) au făcut ca roș-albaștrii să se apropie la un punct de locul 6, ultimul care duce în playoff, ocupat în prezent de Petrolul Ploiești, cu 26 de puncte.

Junior Morais, dator cu 7.000 de lei pentru palma dată lui Andrei Cordea

La scorul de 3-0 pentru FCSB, Junior Morais (36 ani) a fost autorul unui gest nesportiv. Fundașul stânga al giuleștenilor l-a lovit cu palma peste față pe Andrei Cordea și a văzut direct cartonașul roșu din partea lui Sebastian Colțescu (45 ani). Mai mult, Junior Morais a fost suspendat trei etape de Comisia de Disciplină și amendat cu 7.000 de lei.

„FC FCSB vs. FC Rapid 1923 – Eliminare Iraneuton Sousa Morais Junior (oaspeți), Incidente - În temeiul art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sanționează fotbalistul cu supendare pentru trei jocuri și o penalitate sportivă de 7.000 lei”, este comunicatul emis de LPF.

Astfel, Adrian Mutu (43 ani) nu se va putea baza pe Junior Morais în meciurile cu Farul Constanța, de pe 9 noiembrie, de la 21:00, din Cupa României, LIVE TEXT pe www.sport.ro, și în duelurile cu Universitatea Craiova și FC Argeș, din campionat, de pe 12 noiembrie și 3 decembrie.

Junior Morais, „victima” lui Andrei Cordea: „L-am enervat puțin!”

„Eu am fost concentrat, am fost motivat, știam că el este un jucător ofensiv. Acolo, la cartonașul roșu, l-am enervat puțin. Știam că se va enerva, a fost o tactică, l-am enervat din primul minut și am scos cartonașul roșu”, a declarat Andrei Cordea la finalul meciului cu Rapid.