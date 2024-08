Dinamo, legion etrangere! Andrei Nicolescu a dezvăluit motivul pentru doar trei români au mai rămas în echipa de start

După meci, Andrei Nicolescu, administratorul special al "câinilor", a vorbit despre strategia de transferuri din această vară a clubului din "Ștefan cel Mare".

La meciul de pe "Arcul de Triumf , Kopic a înclus în primul "11" nu mai puțin de opt jucători străini. Politic, Cârjan și Opruț au fost singurii români care și-au făcut loc în echipa de start a lui Dinamo la meciul cu Gloria Buzău.

"Noi am adus pentru această perioadă de transferuri suficienți jucători români, dar ei trebuie intergrați. Ne-am asumat să facem acest lucru cu jucători români de perspectivă. Am și spus la momentul acela că nu mai vrem să facem transferuri cu jucători la o anumită vârstă, doar pentru șase luni, care se plimbă pe la diverse echipe și mențin același nivel pe care îl arată an de an.

Ne-am asumat această idee de a găsi jucători români pe care să-i integram cu ajutorul fotbaliștilor străini care să aibă o anumită calitate și experiență internațională mai bună.

Deocamdată, ceea ce ne dorim se întâmplă, dar trebuie să fim foarte atenți", a spus Andrei Nicolescu la Digisport.

Dinamo - Gloria Buzău, scor 4-1

Într-un meci pe care l-a controlat de la un capăt la celălalt, Dinamo a obținut o victorie categorică. Politic, cu un gol superb în minutul 10, a pus pe jar galeria din Ștefan cel Mare. Opruț a confirmat forma bună și a înscris al doilea gol pentru gazde.

După pauză, oaspeții au redus din diferență (prin autogolul lui Boateng), însă dinamoviștii au ieșit din nou la rampă prim Selmani și Politic. În urma acestei victorii, "câinii" au urcat pe locul 2 în Superligă.

Echipele de start

Dinamo: Golubovic – Sivis (C. Costin 75'), K. Boateng, Homawoo, Opruţ - G. Milanov (Borduşanu 85'), Gnahore, C. Cîrjan (A. Bani 58') – Abdallah (P. Neagu 76'), Selmani, Politic (Amzăr 85'). Antrenor: Zeljko Kopic.

Gloria Buzău: Greab – Scheda (C. Traore 81'), Turda, Dobrosavlevici, Sălceanu - Canadjija, Prejmerean (Al. Stan 46'), R. Ahkmatov (I. Gheorghe 81') - Işfan (Budescu 68'), R. Matos, Tescan (C. Dumitru 46'). Antrenor: Andrei Prepeliţă.