La partida cu Dinamo, FCSB a mizat pe Ionuț Cercel ca soluție pentru regula under-21. Fotbalistul de 18 ani a fost titular în flancul drept al apărării, în locul lui Valentin Crețu.

Ionuț Cercel, făcut praf după Dinamo - FCSB 4-3: ”E catastrofal!”

FCSB a suferit în compartimentul defensiv, iar diferența de pe tabelă putea fi mai mare în favoarea lui Dinamo dacă nu ar fi fost intervențiile foarte bune ale lui Lukas Zima.

Comentatorul Bogdan Cosmescu crede că Ionuț Cercel este principalul vinovat pentru problemele din apărare ale lui FCSB din derby-ul cu Dinamo.

”Musi e cel mai bun under. La FCSB a fost greu să joace, pentru că FCSB are cel puțin pe hârtie multe nume importante în zona asta din față. Probabil că ei așa s-au gândit, că în față au prea mulți buni și trebuie să bage un under în spate, doar că e greu să joci în zece. Nu bați multe echipe jucând în zece. E complicat, e greu de tot.

Nu am nimic cu Cercel, e foarte mic, are tot timpul să crească, dar în acest moment este catastrofal. Dezechilibrează complet toată apărarea, nu mai are nimeni încredere, creează niște probleme uluitoare. Ok, și Radunovic a fost slab, dar cred că Cercel a fost mai slab, n-ai cum să faci penalty-ul ăla, n-ai cum. Toate cele patru penalty-uri au fost nişte penibilităţi.

Radunovic îl ţine ca în curtea şcolii, zici că s-a apucat de fotbal astăzi. Toate cele patru momente au fost inexplicabile. Nu poţi să dai cum a dat Cercel”, a spus Bogdan Cosmescu la Prima Sport.