Jucătorul dat afară de Becali după o lună s-ar întoarce în Liga 1: „Ești Sergio Ramos și după 4 meciuri nu mai ești în echipă!”

La fel ca anul acesta, în vara lui 2021, Gigi Becali (63 ani) căuta un fundaș central pentru a-și betona defensiva. Iar la recomandarea finului Florin Vulturar, la clubul roș-albastru a ajuns liber de contract Stipe Vucur (30 ani).

Chiar dacă în primă fază a fost încântat de înălțimea jucătorului, 1,95 m, Gigi Becali i-a reziliatul contractul austriacului după doar o lună, iar de atunci Vucur nu a mai semnat cu nicio echipă. Ofertat de Sepsi OSK înainte de a sosi la FCSB, stoperul nu ar refuză o întoarcere în Liga 1, fiind conștient că nu există un alt patron care să ia măsurile lui Becali.

Stipe Vucur: „Nu credeam că e o situație atât de specială la FCSB”

„De ce nu? Depinde de echipă și ofertă, dar sunt cluburi interesante pentru mine în România. Mai ales că nu am avut timp să îmi arăt adevăratele calități și am o revanșă de luat. Dacă există vreo ofertă mi-ar plăcea să revin. Am jucat doar câteva meciuri. Ăsta e fotbalul, dar în România și la FCSB e o situație specială. Știam asta, dar nu credeam că e o situație atât de specială acolo (n.r. râde).

Din punctul meu de vedere, FCSB are cei mai valoroși jucători din România, însă cred că problema este în cadrul clubului. Nu acordă destul timp jucătorilor și antrenorilor. E nevoie ca jucătorii să aibă un mediu bun și liniște pentru a se pregăti cât mai bine. Să spunem că unele decizii din cadrul clubului și cu privire la jucători sunt luate pripit, câteodată sunt chiar haotice și nu există nicio explicație logică pentru ele sau vreun motiv întemeiat. Sper ca în sezonul viitor să reușească să ia titlul pentru că e un club mare și au fani extraordinari.

Exact despre asta vorbesc. Nu asta e realitatea. Nu poți să fii Sergio Ramos și după patru meciuri devii brusc cel mai slab jucător. 24 de ore mai târziu nu mai ești în echipă. Trebuie să fii echilibrat și nu cred că e normal să spui despre un fotbalist că e cel mai bun din lume când joacă bine și apoi e cel mai slab”, a declarat Stipe Vucur pentru Fanatik.

De-a lungul carierei, fundașul central a mai evoluat pentru SV Seekirchen, USK Anif, Lustenau, Wacker Innsbruck, Erzgebirge Aue, FC Kaiserslautern, Hajduk Split și Hallescher FC. Ultimul meci pe care l-a jucat a fost pe 29 iulie 2021, în preliminariile Conference League, cu Shakhtar Karagandy, când FCSB a pierdut la penalty-uri, 1-3.