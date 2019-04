Jucatorul CFR-ului recunoaste negocierile cu FCSB: "Aproape ca am semnat!" Motivul pentru care l-a refuzat pe Becali si a continuat alaturi de echipa lui Petrescu

Unul dintre atacantii lui Dan Petrescu recunoaste ca a fost foarte aproape sa semneze cu FCSB.

Bilel Omrani a fost unul dintre jucatorii pentru care Gigi Becali a insistat foarte mult in precedenta perioada de transfer, insa in cele din urma mutarea nu s-a mai concretizat.

Intr-un interviu pentru jurnalistii din tara natala, Omrani a recunoscut ca a fost aproape de o venire la FCSB, dar in cele din urma a ales sa semneze prelungirea contractului cu CFR Cluj.

"Pot spune ca sunt implinit aici (n.red. la CFR). Clubul mi-a dat sansa sa joc, eu am profitat si m-am remarcat. Astazi, sunt titular indiscutabil si ma simt foarte bine. Dupa aceea, am avut multe oferte sa merg in alta parte, inclusiv la unul dintre cluburile din capitala, Steaua Bucuresti, unde aproape ca am semnat. De asemenea, am avut o propunere foarte buna din China, as fi putut pleca si as fi fost foarte bine financiar, dar am vrut sa ma concentrez asupra fotbalului. Asta chiar daca fotbalul din China creste tot mai mult. In cele din urma, am decis sa-mi prelungesc contractul cu CFR cu inca trei sezoane. Sunt foarte bine aici, antrenorul ma apreciaza foarte mult si imi place de toti jucatorii. E o atmosfera superba", a declarat Omrani pentru presa franceza.