Nu de puține ori au fost momente în care finanțatorul roș-albaștrilor le-a transmis jucătorilor că ”nu vor mai călca iarba”, iar evoluțiile celor din urmă au avut de suferit ca urmare a presiunii la care au fost supuși.

Alex Băluță: ”Știm și noi presiunea pusă pe noi de patron!”

Și Alex Băluță s-a aflat în vizorul patronului de la FCSB. Fotbalistul ajuns la FCSB în vara anului 2023 a devenit un om de bază la echipa lui Elias Charalambous, însă randamentul său din fața porții l-a scos din sărite pe Gigi Becali care, deși a spus de mai multe ori că îl apreciază pe Băluță, la un moment dat, l-a numit ”jucătorul anti-gol”.

Alex Băluță spune însă că nu se lasă afectat de criticile patronului de la FCSB și a explicat că unul dintre motivele succesului obținut de roș-albaștri în ultima perioadă a fost și declarațiile acide ale lui Gigi Becali.

”Suntem o echipă cu pretenții. Știm și noi presiunea care este pusă pe noi la fiecare meci, atât de patron, cât și de cei din conducere. Pentru asta ne-am născut, să jucăm fotbal, fără presiune nu am mai fi concentrați și nu am mai reuși să ajungem la nivelul la care am ajuns”, a declarat Alex Băluță, potrivit AS.ro.

În acest sezon, Alex Băluță a înscris cinci goluri și a oferit cinci pase decisive în 29 de meciuri.

Un milion de euro este cota de piață a lui Alex Băluță, conform Transfermarkt.

Recent, fotbalistul s-a confruntat cu o accidentare la genunchi care nu i-a permis să evolueze în ultimele șase meciuri din campionat.

Ce spunea Gigi Becali despre Alex Băluță în urmă cu un an

”Băluță, nu vreau să-l compar cu Coman, îl scot pe Coman din echipă că e prea tare și zic că Băluță e numărul 1. Face tot, deposedează, faza defensivă, e argintul viu.

La cât e de pitic, dă la o parte om de doi metri. E pitic, dar puternic. E adevărat că e anti-gol. Care-i treaba, e pasă de gol, e deposedare, e alergătură, nu știe să dea gol, e adevărat”, spunea Gigi Becali despre Băluță în urmă cu un an.