La finalul partidei care a trimis echipa din Pantelimon în elita fotbalului românesc, antrenorul Ianis Zicu a subliniat meritele jucătorilor săi și a trasat deja primele direcții pentru viitorul clubului.



Bucureștenii, după un 1-1 smuls în Copou, au reușit să dea lovitura pe teren propriu, într-un meci tensionat și plin de evenimente. Eroul gazdelor a fost, din nou, Dragoș Huiban. Atacantul, care marcase și în tur, a recidivat în minutul 85, când a driblat doi adversari și l-a învins pe portarul ieșean Fernandez cu un șut plasat, declanșând fiesta la Clinceni.



Victoria a venit după un meci în care Poli Iași a avut ocaziile sale, portarul Gavrilaș remarcându-se în prima repriză, în special la o dublă intervenție în minutul 29. Partida a fost marcată și de o accidentare serioasă a ieșeanului Rareș Ispas, scos pe targă și transportat cu ambulanța după o ciocnire în minutul 31.



Ianis Zicu, detalii despre viitorul său



Imediat după fluierul final, Ianis Zicu, arhitectul acestei performanțe istorice pentru Metaloglobus – club care a petrecut opt sezoane în eșalonul secund – a ținut să-și felicite elevii și a vorbit despre viitorul său.



”Am discutat asta cu ei de un an de zile, i-am întrebat direct pe jucători dacă își doresc să promoveze.

E foarte adevărat că am avut cel mai mic buget din play-off din Liga 2 și probabil mai mic și decât alte două-trei echipe din Liga 3.



Aștept clubul, să vină cu o primă pentru băieți, pentru a venit patronul și a zis că o să le dea o primă după meci. Nu a vrut să zică înainte pentru că nu a vrut să-i sperie.



Nu (n.r. - nu merge la Farul). Am avut discuții cu mai multe cluburi din Liga 1 și am considerat că trebuie să merg până la capăt. De mâine o să am timp să mă gândesc.



Le-am spus jucătorilor că am câștigat nouă trofee, însă promovarea asta a fost ceva special.



Sper că patronul este fericit pentru ce au reușit acești băieți și sper să păstreze o mare parte dintre jucători (90%) pentru că ei au dus greul și e păcat să nu le dea o șansă să lupte în prima ligă.



Sper că vor avea această foame de a lupta pentru menținerea în prima ligă indiferent dacă voi rămâne eu la echipă sau va veni alt antrenor", a spus Ianis Zicu la Digisport.



Pentru Metaloglobus urmează o vară fierbinte, în care va trebui să-și construiască o echipă capabilă să facă față rigorilor primului eșalon.



METALOGLOBUS 1-0 POLI IAȘI (2-1 la general)! A marcat: Huiban (85')



Echipele de start:



Metaloglobus: Gavrilaş – Kouadio, Caramalău, Issah (G. Dumitru 82), A. Sava – A. Irimia (Ad. Sîrbu 57), Junior Morais, Honciu – Milea (D. Irimia 82), Visic (Zakir 57), Huiban (A. Gheorghe 90+3). ANTRENOR: Ianis Zicu;



Poli Iași: J. Fernandez – Adăscăliţei, Claudio Silva, Boben, R. Ispas (Marchioni 35) – M. Bordeianu, Gouet (Creţ 89) – Tailson (Skuka 67), A. Roman, Ş. Ştefanovici – S. Camara. ANTRENOR: Vasile Miriuţă.