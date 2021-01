BREAKING NEWS: Steaua l-a adus pe jucatorul crescut de PSG langa un campion mondial din nationala Frantei! A fost prezentat pe noul stadion de 100 de milioane

Steaua a facut primele transferuri din 2021 in lupta pentru promovare!

Echipa lui Daniel Oprita a adus doi atacanti pe care i-a prezentat chiar pe stadionul din Ghencea. Dragos Huiban si Philippe Nsiah sunt cei doi atacati care au semnat cu echipa din Liga 3.

Nsiah (26 ani) este atacantul care a crescut in imperiul seicilor de la Paris Saint-Germain. Crescut alaturi de Kimpembe la PSG, Nsiah n-a avut parcursul campionului mondial. Parisul a renuntat la el dupa juniorat. Nsiah a mai trecut pe la Angers, apoi a luat-o de jos, in ligile inferioare.

In 2018 a ajuns in Romania, la Pandurii, acolo unde a jucat pana in 2019, cand a fost luat de Daco-Getica liber de contract. Nsiah a mai jucat la Clinceni, Da Nang si Thanah Hoa FC, iar ultima echipa la care a evoluat a fost Concordia Chiajna.

"Este un club mare al Romaniei, au ambitii mari, pentru asta am venit aici. Stadionul e ca in Ligue 1, e extraordinar. Ne lipseste promovarea, ca sa jucam aici", a declarat Nsiah.

De cealalta parte, Huiban (30 ani) vine liber de contract de la Gloria Buzau, echipa in tricoul careia a jucat 9 meciuri in acest sezon. Atacantul a mai jucat pentru FCM Bacau, Onesti, Targu Mures, Clinceni, Sepsi si Sportul Snagov.

"Transferul este o realizare, indiferent de liga in care joaca acest club sunt foarte mandru sa ma aflu aici. Sper ca impreuna cu toata familia Steaua sa ducem echipa in esalonul doi, in primul rand si mai departe, in primul esalon! Am avut si alte oferte, dar am venit aici cu inima deschisa datorita proiectului si clubului", a spus Huiban pentru Steaua TV.