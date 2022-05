Jucătorii de care se teme Mihai Stoica înainte de Universitatea Craiova - FCSB: "E de mare perspectivă!"

Stadionul din Craiova va fi plin la ora meciului, toate biletele fiind vândute cu 72 de ore înainte de joc. Oltenii speră să se apropie de locul secund cu o victorie, în timp ce FCSB are nevoie de toate punctele pentru a rămâne aproape de liderul CFR Cluj.

Jucătorii de care se teme Mihai Stoica înainte de Universitatea Craiova - FCSB

Înaintea meciului, Mihai Stoica a mărturisit că se teme de jucătorii de atac ai Universității Craiova, care au impresionat în ultimele etape.

Managerul general de la FCSB a evidențiat calitățile lui Ștefan Baiaram, fotbalistul de 19 ani, care a marcat trei goluri în acest play-off.

"În principal, Markovic și Ivan. Și acum, în ultima vreme, Baiaram. Pe noua poziție mi se un jucător foarte bun, care a crescut mult, a început să și marcheze. E un jucător de mare perspectivă pentru fotbalul românesc.

E Gustavo, care a avut cifre bune. Sunt jucători de la mijloc în sus care sunt foarte periculoși", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Ștefan Baiaram a marcat șapte goluri în acest sezon. Craioveanul a punctat și în ultimul meci al echipei sale, scor 1-0, contra lui FC Voluntari.

Cei mai buni trei marcatori ai Universității Craiova din acest sezon sunt Andrei Ivan (15 goluri), Jovan Markovic (13) și Gustavo (12).

Mihai Stoica se teme că Universitatea Craiova va odihni mai mulți jucători la meciul cu CFR Cluj

Deși au existat mai multe zvonuri potrivit cărora Universitatea Craiova ar putea menaja la jocul cu FCSB mai mulți jucători importanți pentru meciul retur din Cupa României, cu Sepsi, Mihai Stoica crede că oltenii lui Laurențiu Reghecampf vor da tot ce au mai bun pentru a se apropia de locul 2. Nu la fel spune și despre varianta în care formația din Bănie va obține calificarea în finala Cupei României, meci care va veni după partida oltenilor cu CFR Cluj.

Managerul general de la FCSB a explicat și în ce context ar accepta ca echipa lui să piardă duelul de la Craiova.

"Craiova joacă duminică indiferent de ce face CFR cu FC Argeș. Craiova poate să prindă locul 2 dacă ne bate pe noi. Locul 1 e utopic. Craiova joacă pentru a câștiga și pentru a veni la un punct de noi. Dacă mie îmi dai varianta asta, că ne bate Craiova și bate și la Cluj, eu semnez în secunda unu.

Nu am nicio speranță că CFR se va încurca cu FC Argeș. Nu fac nicio aluzie. Am văzut Piteștiul și nu cred. Am înțeles că mâine pregătesc o sărbătoare cei de la Pitești, dar nu va veni lume. Cu noi au fost 13.000. Numai unde mergem noi e lume.

Dacă Universitatea Craiova va ajunge în finala Cupei, cred că va menaja foarte mulți jucători în meciul de la Cluj. Dacă nu va ajunge în finala Cupei, n-are niciun sens să menajeze.

Eu sper să fim noi cei de la ultimele jocuri. Universitatea Craiova a câștigat ultimele cinci meciuri, noi avem patru din cinci, ei ne-au bătut. Nu poate fi vorba de un ascendent moral pentru noi, doar că ei, în ultimul meci, cu Voluntari, au câștigat chinuit. Pe mine mă interesează ca jucătorii noștri să nu fie apăsați de miză, să joace dezinvolți și cred că avem prima șansă. Eu mă feresc să fac aprecieri la adresa echipei, dar meciul cu Piteștiului, în minutul 6, când s-a dat penalty, avusesem trei ocazii mari. La meciul ăsta am stat foarte liniștit, vedeam că jucăm, ajungem la poartă și știam că vom marca. Am întâlnit echipe care parcă nu mai sunt foarte interesante, dar noi am avut probleme anul trecut cu Clinceniul, care nu mai exista, era locul 6, juca degeaba, am făcut 2-2 și am pierdut campionatul", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.