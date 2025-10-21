PSV va primi vizita lui Napoli la Eindhoven, pe stadionul ”Philips”, în a treia etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro!



Dennis Man (27 de ani) a semnat cu PSV în august 2025, după ce olandezii le-au achitat celor de la Parma nu mai puțin de 8,5 milioane de euro pentru serviciile internaționalului român.



Man, titular cu Napoli? Anunțul olandezilor



Înainte de PSV - Napoli, presa din Olanda a susținut că Man va fi titularizat în flancul drept al compartimentului ofensiv de antrenorul Peter Bosz.



”El și Ivan Perisic vor opera, în mod normal, aripile”, a scris psvinside.nl.



Man a fost titular și cu Go Ahead Eagles (2-1) în campionat, dar și cu Bayer Leverkusen (1-1) în celălalt meci din Champions League. Cu Royale Union SG (1-3), a fost introdus în finalul actului secund.



Nota primită de Man după meciul cu Go Ahead Eagles



Cu Go Ahead Eagles, fosta adversară a FCSB-ului din Europa League, PSV s-a impus cu 2-1. Golurile gazdelor au fost înscrise de Til (22, 50). Smit și-a trecut în cont reușita de consolare a oaspeților.



Dennis Man a fost notat cu 6,9 de Flashscore, în condițiile în care media echipei a fost de 7,2.

