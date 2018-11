Situatie EXPLOZIVA la un club din Liga 1! Selymes, DAT AFARA de la Poli Iasi: "Nu e la prima abatere. A blocat salariile, din cauza lui e HAOS!"

Presedintele lui Poli Iasi cere demisia lui Selymes, acuzat ca a dinamitat situatia echipei.



Adrian Ambrosie spune ca directorul sportiv e principalul responsabil pentru tensiunea din club.

"Am discutat situatia domnului Selymes in Adunarea Generala a membrilor fondatori si am stabilit ca dansul nu e la prima abatere. In vara, Flavius Stoican a avut acea iesire la conferinta de presa tocmai pentru ca a simtit ca directorul sportiv a trecut peste el in ceea ce priveste transferurile. Asta in conditiile in care antrenorului i se promisese de catre directorul general al clubului mana libera la tarnsferuri.

Acum, directorul sportiv a recidivat si a ajuns sa ia decizii peste Comitetul Director, care este forul de conducere al clubului, peste presedintele executiv, peste directorul general. De aceea, noi, membrii fondatori ai acestui club si Comitetul Director am decis sa-i cerem demisia de onoare. Consideram ca in situatia data, nu mai poate continua la club, el fiind raspunzator si pentru atmosfera exploziva de la nivelul vestiarului. Numai Flavius Stoican stie cum a reusit sa tina vestiarul in ultima perioada. Directorul sportiv a facut o gafa, a decis sa blocheze salariile fara sa anunte pe nimeni din conducere, staff-ul sau jucatorii", a spus Ambrosie pentru 100sport.ro.