Inca un COSMAR pentru Dica! Stadionul lui Poli Iasi, acoperit cu zapada! Cum arata cu cateva zile inaintea meciului cu FCSB

Plecati de pe National Arena din cauza gazonului imposibil, cei de la FCSB vor avea parte de o noua experienta similara la Iasi.

FCSB se intoarce pe stadionul unde a pierdut titlul in sezonul trecut si o asteapta o noua seara dificila in urmatoarea etapa. In ultimele 2 zile a nins non-stop la Iasi iar stadionul celor de la Poli este acoperit in acest momente de zapada.

Cei de la Poli Iasi au anuntat pe retelele de socializare ca fac toate eforturile posibile pentru a indeparta zapada de pe gazon. Cu toate astea, este de asteptat ca terenul sa fie unul dificil la meciul de duminica seara. Astfel, creste riscul de accidentare pentru jucatori, FCSB avand deja mari probleme in acest sezon din cauza indisponibilitatilor.

FCSB a avut si in sezonul trecut probleme cu frigul, partida cu Hermannstadt din Cupa Romaniei fiind amanata cu o zi.