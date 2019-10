"Nu simt NIMIC!" Uhrin, UCIGAS CU SANGE RECE pentru FCSB?! Ce a declarat inaintea derby-ului

Uhrin e constient de importanta meciului cu FCSB, dar spune ca nu simte nimic special inaintea derby-ului.

Cehul mai are doua dileme in privinta 11-lui de start. Uhrin le promite fanilor ca Dinamo va da totul pentru un rezultat important in fata rivalei.

"Nu simt nimic! E un meci important pentru noi si doar atat, eu nu simt presiune. Avem nevoie de 3 puncte, trebuie sa luptam, sa fim mai buni decat am fost cu Voluntari. E un derby, e important si pentru mine, dar nu simt presiune. Vreau sa castig, vrem sa fim mai buni. Echipa mai buna se va impune. Se poate intampla orice la meciul asta. I-am urmarit pe FCSB, au echipa buna, avem si noi tactica noastra.

Nu pot sa spun cine e periculos de la FCSB, au 5-6 jucatori care pot crea panica. Este Coman, dar sunt si altii. Au si doi fundasi centrali foarte buni, echipa e in forma. Mergem la meciul asta sa jucam bine. Nu cred ca gazonul va fi o problema, e acelasi pentru ambele echipe. Nu va pot spune ce puncte slabe are FCSB. Vreti sa va spun tactica mea? Nu va spun! Maine dimineata decid echipa, acum mai am doua dubii. Suntem gata pentru meciul asta. As vrea sa vad un stadion plin, vom face totul pentru a castiga meciul asta. Stim ce inseamna Catalin Hildan pentru Dinamo, vom face totul pentru a-i cinsti memoria.