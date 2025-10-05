Unicul gol al partidei i-a aparținut lui Florin Tănase, care a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 39.

Florin Tănase: ”Dacă trăgeam liniile mai interior, nu mai era penalty!”

După meci, Florin Tănase a vorbit despre penalty-ul ratat, dar și despre penalty-urile acordate de Istvan Kovacs la meciul cu Universitate Craiova. În legătură cu nemulțumirile oltenilor cu privire la arbitraj, Tănase le-a răspuns cu o ironie celor de la Universitatea Craiova.

”Cu atât mai important e că am obținut cele trei puncte împotriva unei echipe bune și asta ne dă încredere pentru viitor. Da, am schimbat fix în momentul șutului. Se mai întâmplă și sper să nu se mai întâmple.

Păi nu e cu ajutorul penalty-ul, e din penalty. Dacă trăgeam liniile mai interior, nu mai era penalty. Ce treabă are? Începem să creștem, legăm victoriile și asta e important. Nu contează, tot 3 puncte se pun în clasament. Cu 3 puncte, cu 3 puncte ne apropiem de locurile de play-off.

Au fost multe schimbări în acest început de sezon, dar reintrăm pe făgașul normal. Începem să creștem, să ne simțim mai bine, mai puternici. În anumite momente ești obosit.

La televizor am văzut că au apărut niște informații. Vreau să clarific informația pe care a zis-o domnul Filoti. E total falsă. Niciun grup de jucători nu s-a dus la Thomas Neubert să spună că nu fac pregătirea fizică”, a spus Florin Tănase după meci.

