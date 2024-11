"Steaua (n.r.: FCSB) n-a putut profita de omul în plus, de avantajul în plus pe care l-a avut. Probabil s-au văzut câștigători după 45 de minute. Craiova a avut o replică bună, i-a suprins pe adversari în partea a doua prin multă dăruire și prin câteva acțiuni în mare viteză. M-aș bucura să fi jucat fotbaliștii Craiovei și pentru Gâlcă, e un antrenor serios, valoros, care-și face treaba. Nu știu ce se întâmplă cu echipa, Craiova are jucători valoroși, dar când vin la națională nu mai mișcă.

Ce a declarat Costel Gâlcă după Universitatea Craiova - FCSB

„Mă aşteptam ca în prima repriză să putem să înscriem, dar parcă am avut momente când am fost prea temători. Am luat şi gol pe o greşeală a noastră. După aceea am ieşit la joc, am încercat să construim mai bine şi a doua repriză a fost mult mai bună. În a doua repriză şi atitudinea a fost mai bună, am ajuns şi în faţa porţii. E foarte greu să joci cu un om mai puţin, primeşti şi gol dintr-o greşeală.

Nu-ţi rămâne decât să-i aşezi mai bine tactic în teren şi să ataci spaţiile oferite. Mulţumit o să fiu atunci când echipa va câştiga meci de meci. Atitudinea avută în acest meci trebuie să o avem tot timpul”, a declarat Costel Gâlcă.