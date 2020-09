Ion Craciunescu a dat verdictul loviturii de la 11 metri acordata pentru Hermannstadt: "De cand s-a dus Anamaria Prodan la Sibiu sunt niste vartejuri acolo"

Hermannstadt a castigat pe teren propriu cu 2-1 in fata lui Botosani, dupa ce arbitrul partidei, Florin Chivulete, a acordat un penalty controversat.

Romario Pires a punctat de la 11 metri si i-a adus lui Ruben Albes a doua victorie consecutiva. Ion Craciunescu nu a fost de acord cu arbitrajul lui Chivulete si a declarat ca in timpul meciului s-au petrecut lucruri care nu sunt in regula.

"De cand s-a dus Anamaria Prodan la Sibiu a facut treaba foarte buna. In ceea ce priveste arbitrajul, sunt niste vartejuri acolo... Am vazut o faza in minutul 30, s-a dat un fault care nu se dadea nicaieri. Nici nu m-am mai uitat la televizor!

Pentru ce sa fie penalty acolo? Ca nu inteleg, e un duel corp la corp. Eu m-am ferit mereu in final de meci si cand sunt scoruri stranse sa dai asa un penalty. Daca dai asa o decizie, trebuie sa fie clara", a declarat fostul international roman.