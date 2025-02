Atacantul ajuns în vară la CFR Cluj s-a aflat și pe lista lui Gigi Becali, însă, în cele din urmă, Louis Munteanu i-a ales pe ardelenii, iar roș-albaștrii s-au reorientat către Daniel Bîrligea.

Ioan Varga a anunțat ce sumă vrea pentru Louis Munteanu

Se pare încă că Louis Munteanu nu va rămâne prea mult timp la formația din Gruia. Ioan Varga este hotărât să încaseze o sumă uriașă în schimbul atacantului de 22 de ani. Patronul de la CFR spune că șapte cluburi sunt interesate de transferul lui Louis Munteanu, iar dintre acestea cinci sunt din top 5 campionate din Europa.

Din acest motiv, Ioan Varga nu vrea să încaseze pe Louis Munteanu mai puțin de 15 milioane de euro și vrea să păstreze și 20% dintr-un transfer ulterior.

”Nu pot să dau nume, dar sunt șapte echipe din ’afară’ care îl doresc. Cinci echipe sunt din cele mai bune cinci campionate din Europa. Echipe din Spania, Italia, Franța. Sunt echipe de pe primele șapte locuri, în primele cinci campionate din Europa. Fără 15 milioane și 20% dintr-un viitor transfer nu îl dau.

De data asta, n-am mai ascultat de nimeni. Am mers pe ce am văzut eu și nu am greșit. Am crezut în talentul lui și am știut că are potențial și că o să fac o afacere foarte bună, în viitor. Dar, mai întâi, vreau să ne ajute să câștigăm titlul”, a spus Ioan Varga, potrivit Prosport.

2,2 milioane de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu, potrivit Transfermarkt.

În acest sezon, Louis Munteanu a marcat 16 goluri și a oferit o pasă decisivă în 25 de meciuri.

Gigi Becali declara zilele trecute că a făcut o ofertă de trei milioane de euro pentru Louis Munteanu: ”Am dat 3 milioane (n.r. pentru Louis Munteanu), l-am sunat pe Neluțu, și el a zis 8. Bine, mă… Îl băgam în stânga, atacant. E jucător valoros”.