(n.r - despre meciul cu Farul) Am fost destul de crispați, de încordați, nu am găsit soluțiile cele mai bune. Puteam să facem 2-0 sau 3-0. Mi-era teamă să nu facem o greșeală și chiar așa s-a întâmplat, iar Alibec a marcat. Farul ne-a pus în dificultate pe posesie, dar eu cred că per total am fost echipa care a controlat jocul, în special în a doua repriză, când am avut situații care puteau fi ocazii foarte, foarte mari. Am fost neinspirați, poate am avut și presiune.

Sabău, felicitat și de dublul campion Hagi

La finalul meciului, Hagi s-a declarat mulțumit de rezultat, având în vedere modul în care s-a desfășurat actul secund. Managerul tehnic al Farului a avut un discurs laudativ la adresa lui Ioan Ovidiu Sabău, care este lider cu U Cluj.



"Ne doream să câștigăm. Aveam nevoie de victorie, dar știam că întâlnim o echipă în formă, cu multă încredere în ea. În prima repriză cred că ne-am descurcat foarte bine, dar e păcat că facem una în plus. Una în plus, adică în loc să joace, mai face una până o pierde. În afară se cheamă 'first touch', prima atingere. Trebuie să jucăm mai bine între linii. Muncim mult, am recuperat foarte multe mingi, iar în a doua repriză s-a văzut că au venit puțin peste noi. S-a văzut că n-am fost foarte proaspeți. Am avut ocazia lui Alibec, dar U Cluj a dominat total în a doua repriză. N-am mai putut să facem presiune, le-am cedat terenul, iar ei au venit cu mingii în careu. Până la urmă, e bine, asta e, atât e.



Trebuie să muncim, să facem mai bine, să fim mai responsabili și să producem rezultate. Cred că am pierdut ușor niște meciuri la început de campionat. Acum, echipa e conectată, dar la început am pierdut niște meciuri.



Ce pot să mai spun eu despre Neluțu Sabău? E pe primul loc, are punctele pe care le are. U Cluj a făcut un tur de campionat foarte bun. Nu că nu se așteptau, eu cred că erau pregătiți. Sunt organizați, iar cu Neluțu nu mai sunt dubii ca antrenor. Are experiență mare, a fost printre primii dintre noi care au început, a luat-o de jos, a muncit și are un club foarte bine organizat, puternic. Se vede că au adus ce trebuie și practică un fotbal bun. E clar că mai au de lucrat, dar Neluțu știe ce are de făcut", a spus Gică Hagi, după meciul de pe Cluj Arena.