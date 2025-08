Ardelenii au venit după eliminarea din al doilea tur preliminar UEFA Conference Leageu cu Ararat (1-1 în tur, 1-2 în retur) și au fost cât pe ce să piardă și meciul de la Sibiu.



După ce Mamadou Thiam a deschis scorul în minutul 45+3, Hermannstadt a avut un start de repriză secundă fulminant, cu două goluri marcate în patru minute (Buș 50', Neguț 54').



”U” Cluj și-a revenit însă, iar cu 20 de minute înainte de încheierea partidei, Alessandro Murgia a restabilit egalitatea (72').



Ioan Ovidiu Sabău face o promisiune după egalul de la Sibiu: ”Mai avem nevoie de două-trei jocuri” + ce spune despre Nistor



După meci, Ioan Ovidiu Sabău a scos în evidență doar aspectele pozitive pe care le-au lăsat în urmă jucătorii săi și a explicat că echipa va arăta mult mai bine după două-trei meciuri.



”Așa, pentru început, vreau să le mulțumesc jucătorilor pentru atitudine. Foarte greu să joci la trei zile meciuri foarte importante. Două meciuri pe care le pierzi în prelungiri. E greu să te recuperezi. Așa cum am spus și la început, un grup de jucători, șapte-opt, sunt bine pregătiți. Ceilalți... S-a văzut. Și dacă aș fi pierdut astăzi aș fi fost mulțumit.



Ne întoarcem la un joc de posesie. Controlăm jocul. Jucăm rapid. E importantă mișcarea jucătorilor fără minge. La pauză am spus să găsim acel culoar pentru ultima pasă, din păcate au venit acele două greșeli. Dar nu vreau să mă concentrez pe asta. Au arătat că știu să sufere. Anul trecut am arătat că știm fotbal și am arătat bine.



E important ca perioada asta să ne așeze și să înțelegem că prin multă muncă, implicare din partea fiecăruia, doar așa putem să facem o figură frumoasă în Liga 1. Au fost două greșeli. Ei au o echipă bună de contraatac. Foarte rapidă mingea acolo, în culoar.



Sunt greșeli pe fond de oboseală. Jucătorii nu sunt refăcuți. Deocamdată nu sunt la un nivel bun din punct de vedere fizic. Mai avem nevoie de două-trei jocuri. Echipa va arăta foarte bine.



Am învățat multe lucruri din Europa. E o experiență pozitivă. Am învățat cu toții că trebuie să ne organizăm total diferit. Când ai astfel de obiective. Căpătăm experiență și la acest nivel. Ne va ajuta. Învățăm din greșelile pe care le-am făcut. Important când începi pregătirea e important să fie toți prezenți.



Toate lucrurile se vor repara și vom arăta foarte bine ca echipă!



Bravo lui! E un profesionist (n.r. Dan Nistor). Se pregătește foarte bine. Cred că e și el undeva la 70-80%. Dan Nistor va arăta mult mai bine la următoarele jocuri”, a spus Ioan Ovidiu Sabău după meci.