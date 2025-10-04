Anunțul făcut de FCSB înaintea meciului cu Universitatea Craiova

Este un meci de o importanță deosebită pentru campioana en-titre. FCSB este pe locul 11 în clasament, cu doar 10 puncte și are de recuperat 12 puncte față de olteni, o misiune complicate având în vedere problemele din acest sezon de la echipa patronată de Gigi Becali.

O victorie împotriva oltenilor ar fi un pas important pentru revenirea în vârful clasamentului, dar pentru acest lucru FCSB are nevoie de aportul fanilor. Înainte de jocul programat duminică, 5 octombrie, de la ora 20:30, roș-albaștrii au făcut un anunț important pe rețelele sociale.

”Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise în ziua meciului începând cu ora 12:00

Biletele pot fi cumpărate în continuare de pe platforma de ticketing a clubului

Vă așteptăm alături de noi!”, a fost anunțul făcut de campioana României.

