Ioan Marginean asteapta un semn de la Dinamo! Fostul presedinte al Gazului, gata oricand sa puna umarul in noul proiect al spaniolilor: ce a declarat 

Ioan Marginean asteapta un semn de la noua conducere a lui Dinamo.

Ioan Marginean, fostul presedintele al celor de la Gaz Metan asteapta doar un semn pentru a putea sa faca parte din noua organigrama a lui Dinamo. Acesta a declarat ca a purtat cateva discutii cu noua conducere. De asemenea, Marginean spera ca LPF si FRF sa gaseasca o solutie optima in sedinta de miercuri cu privire la un nou protocol medical, astfel incat situatia din ligile din Romania sa poata fi gestionata corespunzator.

"La Dinamo, lumea trebuie stea la discutii la o masa. Sa se elimine lucrurile ce au fost mai putin bune pana acum. Sa existe un proiect nou pentru a fi cat mai puternici. Eu am avut ceva discutii cu Dinamo pe toate planurile: administrativ, economic si sportiv. Oamenii au spus ca au un plan pe care vor sa-l puna in aplicare. Din pacate, timpul este un mare, mare dusman acum pentru Dinamo. Sa speram ca Liga impreuna cu Federatia, cu ministerele Tineretului, Sportului si al Sanatatii vor face un program european. Saptamana asta este decisiva. Speram sa se rezolve totul miercuri, deoarece in weekend incepe campionatul. Ar fi trebui sa fie totul foarte simplu, pentru ca noi preluam regulamentul de la UEFA, nu din Kazahstan sau Zambia. Oamenii trebuie sa-si dea seama ca sportul trebuie sa mearga mai departe.

Voi veni la Dinamo 100%, daca ma vor cauta. Daca voi semna un contract, voi avea un loc in organigrama clubului", a declarat Ioan Marginean in emisiunea "Ora exacta in Sport", de pe PRO X.