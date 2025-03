Ioan Becali: ”Una dintre cele mai mari surprize din play-off ar fi Rapidul!”

Cu toate acestea, celebrul impresar a văzut evoluțiile Rapidului sub comanda lui Marius Șumudică și consideră că antrenorul giuleștenilor are potențialul de a face o surpriză cu Rapid.

Ioan Becali a mărturisit că în ceea ce îl privește își dorește ca FCSB să devină campioana României pentru al doilea sezon consecutiv.

”Eu îmi doresc FCSB-ul, dar va fi greu. Sunt favoriţi, dar asta nu înseamnă că au titlul în buzunar. Are o echipă bună, are un colectiv, indiferent de titulari, rezerve. Una dintre cele mai mari surprize ar fi Rapidul, de-asta am spus că dacă Şumudică vrea să ne arate cine e, să ne demonstreze. Are ocazia.

El e bun, dar pentru faptul că s-a clasat ultimul, la o diferenţă mică de puncte, are ocazia să demonstreze că el e antrenorul cel mai bun”, a spus Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

Clasamentul la intrarea în play-off



1. FCSB - 28p

2. CFR Cluj - 27p

3. Universitatea Craiova - 26p

4. Universitatea Cluj - 26p

5. Dinamo - 26p*

6. Rapid - 23p



* Dinamo este singura echipă care a beneficiat de rotunjire.