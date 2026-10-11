VIDEO Întrebat de FCSB după revenirea lui Reghecampf, Pancu a râs, apoi a dat un pronostic

Întrebat de FCSB după revenirea lui Reghecampf, Pancu a râs, apoi a dat un pronostic Superliga
SPORT.RO
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Daniel Pancu încearcă să o țină pe Rapid aproape de liderul Dinamo, însă giuleștenii au o misiune complicată în această rundă - duel pe terenul lui U Cluj (luni, 21:00).

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Din articol

Daniel Pancu, înainte de U Cluj - Rapid: "Ne așteaptă un joc foarte complicat"

Dinamo s-a distanțat la 5 puncte de Rapid după victoria de vineri, cu Sepsi, scor 2-0, iar giuleștenii au nevoie de un succes pentru a rămâne aproape de prima poziție. La conferința de presă premergătoare jocului, Daniel Pancu a spus că se așteaptă la un joc foarte complicat, având în vedere forma lui U Cluj.

"Suntem în fața unui joc complicat, greu. Întâlnim o echipă care și-a revenit complet, și-a recuperat jucătorii. Au o formă foarte bună, 3 victorii la rând, iar ultima a fost în cel mai important joc pentru ei, derby-ul Clujului.

Mă aștept la un joc foarte complicat. E echipa care a terminat pe locul 2, a jucat finala Cupei în sezonul trecut, și-a păstrat antrenorul, unul foarte bun. Au pierdut un jucător important în apărare (n.r - Andrei Coubiș). În rest, sunt mai solizi decât anul trecut, cel puțin de la mijloc în sus", a spus Pancu.

Pancu: "FCSB va intra cu siguranță în play-off"

Pancu a fost întrebat la conferința de presă și ce părere are despre FCSB, care a învins Oțelul Galați (1-0) la primul meci după revenirea lui Laurențiu Reghecampf. Antrenorul de la Rapid a răspuns răzând, iar ulterior s-a arătat convins că rivala va prinde play-off-ul de data aceasta.

"Nu am ce să comentez. Mă așteptam să fie altceva. Va fi în continuare, nu știu. E normal ce se întâmplă. E o echipă cu valoare și cu siguranță va fi în primele 6. Mai departe, nu știu", a mai spus Pancu.

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