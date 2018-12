INTERVIU | Nistor mai are un singur dor: titlul si participarea in Liga cu Dinamo! "Va zic sincer, as putea sa mor a doua zi!"  Ce spune despre actuala situatie

Nistor mai are un singur dor: titlul cu Dinamo si Liga Campionilor! "As putea sa mor a doua zi, va spun sincer!", e declaratia lui Nistor inainte de anul nou! El a pornit deja cu plugusorul!

Nistor vrea sa uite cat mai repede 2018. Va da cu paharele de sampanie de pamant la miezul noptii ca sa sparga ghinionul!

"Pentru mine a fost un an urat, dezamagitor! Atat pentru echipa, cat si pentru mine personal. Ne pare nespus de rau ca nu putem a ne ridicam la acelui Dinamo care era in trecut", spune Nistor.

Nistor va merge cu plugusorul la prieteni, ca atunci cand era copil!



"Plugusorul la noi se canta de Anul Nou si chiar faceam si bani", mai spune el.

Nistor e in stare sa parieze ca Dinamo va fi in Play Off.



"Speram ca pe viitor sa fim mai uniti si sa o ducem pe Dinamo acolo unde ii e locul", spune mijlocasul.

"La Dinamo, in afara de Nistor, care e asa si asa, nu e un fotbalist pe care sa-l iau macar la Voluntari", spune si Dumitru Dragomir.