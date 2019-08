INCREDIBIL! Sunt la EGALITATE cu satelitul Clinceni in Liga 1! In ce situatie a ajuns FCSB

FCSB ocupa locul 12 in Liga 1, in timp ce Academica Clinceni se afla pe pozitia a 13-a.

Gigi Becali a finantat in sezonul trecut promovarea Academicii Clinceni si multi au considerat ca “ros-albastrii” vor avea un “satelit” de nadejde in confruntarile din Liga 1. Dar, dupa desfasurarea a 7 etape, ilfovenii au doar 4 puncte si ocupa un loc retrogradabil, 13, care duce direct in Liga 2. Echipa lui Ilie Poenaru a inregistrat 1 victorie, 1 egal, 5 infrangeri si golaveraj negativ (-9), doar Dinamo avand o linie mai slaba de clasament.

Daca pentru o nou-promovata trecerea de la Liga 2 la Liga 1 poate reprezenta un soc, situatia FCSB este paradoxala. Echipa unde s-a investit multe milioane de euro in transferuri ocupa, in mod surprinzator, locul vecin in clasament, adica pozitia a 12-a, care duce la barajul pentru mentinerea in prima divizie. Clubul lui Becali, ajuns deja la al treilea antrenor in 2019 (Teja, Andone, Vintila), are 1 victorie, 1 egal si 4 infrangeri in 6 meciuri jucate, golaveraj negativ (-5) si doar 5 puncte acumulate.

Si perspectiva nu e imbucuratoare, pentru ca bucurestenii vor juca maine, de la ora 21.00, intr-o deplasare dificila, contra lui Gaz Metan Medias, al carui antrenor, Edi Iordanescu, are niste polite de platit patronului Gigi Becali, iar Vintila va folosi un prim "11" din care vor lipsi, probabil, cativa titulari odihniti pentru returul play-off-ului Europa League.