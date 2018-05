INCREDIBIL! Risca un nou scandal monstru. Ce decizie a luat Alibec dupa ce Dica l-a interzis la antrenamente

Denis Alibec n-a fost in lot cu Craiova si nu va juca nici contra Astrei, duminica, in ultima etapa.

Becali a anuntat ca e gata sa-i dea drumul pentru doar 1,7 milioane de euro, de aproape 10 ori sub pretul pe care il cerea in schimbul sau acum un an.



Alibec l-a suparat rau pe Dica inaintea meciului cu oltenii. Chiar daca a primit interzis la sedintele de pregatire ale primei echipe, Alibec are de gand sa forteze interdictia. Fanatik scrie ca fotbalistul se va prezenta la primul antrenament de maine. Cu toate ca risca un nou scandal urias, Alibec ar urma sa incerce sa se pregateasca alaturi de colegii sai.

Stelistii au fost liberi azi, iar maine au programate doua antrenamente.