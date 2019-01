Inca un transfer la Dinamo! Aduc un angolez de la ultima clasata din Polonia! VIDEO: ce poate sa faca

Dinamo mai pregateste un transfer.

Alexander Christovao face azi vizita medicala, anunta Gazeta Sporturilor. Daca totul va merge bine la Bucuresti. Christovao va semna pentru 'caini', iar zilele viitoare va ajunge in cantonamentul din Turcia.



Angolezul a jucat ultima oara in Polonia, la echipa de pe ultimul loc: Zaglebie Sosnowiec. In cariera, Christovao a mai trecut pe la Groningen, Cambuur sau Recreativo Libolo.