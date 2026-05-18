Naționala Spaniei face parte din Grupa H la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, alături de Uruguay, Capul Verde și Arabia Saudită.
Până la debutul la CM 2026, naționala Spaniei va bifa două meciuri de pregătire la începutul lui iunie, cu Irak (4 iunie, 22:00) și Peru (9 iunie, 5:00).
Bombă pentru naționala Spaniei! Se operează și ratează Cupa Mondială din 2026
Atât în meciurile amicale, cât și la CM 2026, naționala Spaniei va fi fără Fermin Lopez, starul Barcelonei cotat la 100 de milioane de euro de site-urile de specialitate.
El s-a ”rupt” și va fi nevoit să se opereze. Se preconizează că va sta între o lună și două luni pe bară, iar asta înseamnă că va rata turneul final din vară.
Născut la El Campillo, Lopez are șapte convocări la naționala Spaniei, pentru care încă nu a reușit să marcheze niciun gol. A jucat ultima dată o repriză într-un amical cu Egipt la sfârșitul lui martie.
Fotbalistul a mai lipsit în acest sezon de la opt meciuri, în perioada 27 noiembrie - 6 decembrie și 21 septembrie - 18 octombrie, din cauza problemelor musculare.
Cum arată lotul Spaniei pentru CM 2026
Portari: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal Londra), Alex Remiro (Real Sociedad), Joan Garcia (FC Barcelona);
Fundaşi: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Dean Huijsen (Real Madrid), Cristhian Mosquera (Arsenal), Marc Cucurella (Chelsea Londra), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen);
Mijlocaşi: Rodri Hernandez (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Pablo Fornals (Betis Sevilla), Carlos Soler (Real Sociedad),
Fermin Lopez (FC Barcelona), Ander Barrenetxea (Real Sociedad);
Atacanţi: Dani Olmo (FC Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid), Victor Munoz (Osasuna), Lamine Yamal (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta Vigo). Agerpres