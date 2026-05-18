Naționala Spaniei face parte din Grupa H la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, alături de Uruguay, Capul Verde și Arabia Saudită.

Până la debutul la CM 2026, naționala Spaniei va bifa două meciuri de pregătire la începutul lui iunie, cu Irak (4 iunie, 22:00) și Peru (9 iunie, 5:00).

Bombă pentru naționala Spaniei! Se operează și ratează Cupa Mondială din 2026

Atât în meciurile amicale, cât și la CM 2026, naționala Spaniei va fi fără Fermin Lopez, starul Barcelonei cotat la 100 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

El s-a ”rupt” și va fi nevoit să se opereze. Se preconizează că va sta între o lună și două luni pe bară, iar asta înseamnă că va rata turneul final din vară.