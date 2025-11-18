Încă un antrenor portughez în Superliga: "E pe cale să semneze!"

Filipe Coelho (45 de ani), noul antrenor de la Universitatea Craiova, își completează staff-ul tehnic din Bănie.

La câteva zile după ce Filipe Coelho a semnat și a fost prezentat oficial la Universitatea Craiova, echipa din Bănie a ajuns la un acord cu un alt tehnician portughez, Bruno Romão (41 de ani), care ar urma să ocupe rolul de secund.

Bruno Romão, în staff-ul lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova

Bruno Romão, care a fost ultima dată principal la formația finlandeză IFK Mariehamn, în 2024, este pe cale să semneze cu Universitatea Craiova, conform unui anunț făcut de jurnaliștii portughezi de la A Bola.

Romão este deținător de licență Pro, a antrenat în academiile lui Sporting Lisabona și Al Hilal, iar în ultimii ani a fost principal la IFK Mariehamn (Finlanda) sau Pharco (Egipt). În calitate de secund, portughezul a mai lucrat la Busan Park (Coreea de Sud, Olhanense (Portugalia) sau naționala Capului Verde.

Toni Petrea, și el în staff-ul Craiovei

Pe lângă Bruno Romão, un alt secund al lui Filipe Coelho ar urma să fie Toni Petrea, fostul principal de la FCSB.

"Legat de staff, vom anunța la momentul potrivit. Majoritatea, cu antrenorii secunzi, antrenorul de portari, preparatorul fizic, este deja rezolvată. Dar vom anunța [ulterior]. Sunt discuții cu Petrea, vrem să rezolvăm cât mai rapid", spunea Mario Felgueiras, managerul sportiv al Craiovei, la instalarea lui Coelho.

