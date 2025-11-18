Încă un antrenor portughez în Superliga: "E pe cale să semneze!"

La câteva zile după ce Filipe Coelho a semnat și a fost prezentat oficial la Universitatea Craiova, echipa din Bănie a ajuns la un acord cu un alt tehnician portughez, Bruno Romão (41 de ani), care ar urma să ocupe rolul de secund.

Bruno Romão, în staff-ul lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova



Bruno Romão, care a fost ultima dată principal la formația finlandeză IFK Mariehamn, în 2024, este pe cale să semneze cu Universitatea Craiova, conform unui anunț făcut de jurnaliștii portughezi de la A Bola.



Romão este deținător de licență Pro, a antrenat în academiile lui Sporting Lisabona și Al Hilal, iar în ultimii ani a fost principal la IFK Mariehamn (Finlanda) sau Pharco (Egipt). În calitate de secund, portughezul a mai lucrat la Busan Park (Coreea de Sud, Olhanense (Portugalia) sau naționala Capului Verde.

