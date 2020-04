Lui Vali Lazar nu-i pasa de situatia de la Dinamo: "Castig mai mult decat 5-7 colegi" Cu ce se ocupa dinamovistul

Vali Lazar nu are probleme financiare.

Chiar daca la Dinamo salariile sunt restante de cateva luni, iar jucatorii au intrat in somaj tehnic, Vali Lazar declara ca nu duce grija banilor si ca incaseaza cat 5-7 colegi de-ai sai la un loc.

Acesta a declarat pentru ProSport ca, in perioada in care a jucat in Qatar, a cumparat un apartament de lux pe care l-a dat in chirie si din care primeste 3000 de euro lunar.

"Sa fiu sincer, am investit într-o singura chestie: un apartament luat chiar in Qatar, pentru ca pe viitor imi doresc sa merg foarte multe luni pe an acolo, pentru ca imi place extraordinar de mult ce se intampla in tara aceea. Mi-am luat un apartament care imi genereaza un venit, din momentul in care am plecat de acolo, cu care pot sa stau linistit in fiecare luna. Iau mai mult decat castiga 5-7 jucatori salariu la Dinamo pe luna, vreo trei mii de euro", a spus Lazar.