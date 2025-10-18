GALERIE FOTO Improvizația lui Gigi Becali a eșuat! Eroarea care a dus la un penalty pentru Metaloglobus

Improvizația lui Gigi Becali a eșuat! Eroarea care a dus la un penalty pentru Metaloglobus Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Metaloglobus - FCSB se joacă în etapa a 13-a din Superliga României.

TAGS:
FCSBMetaloglobusBaba AlhassanGigi Becali
Din articol

FCSB a deschis scorul în prima repriză. Tănase a transformat în minutul 34 un penalty obținut de Daniel Bîrligea. După pauză, Metaloglobus a reușit să treacă în avantaj pe tabelă.

Baba Alhassan a comis un henț în careu în meciul cu Metaloglobus

  • Alhassan 5
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ubbink a restabilit egalitatea după o fază frumoasă construită de elevii lui Mihai Teja, iar Huiban a transformat un penalty în minutul 54.

Cel care a provocat penalty-ul transformat de Huiban a fost Baba Alhassan, mijlocașul pus să joace fundaș central, având în vedere problemele cu accidentările din apărarea roș-albaștrilor.

Moses Abbey și Baba Alhassan au urmărit un balon spre careul lui Ștefan Târnovanu. Jucătorul lui FCSB a avut prim-planul și și-a întins brațul pentru a-l ține la distanță pe Abbey, însă a atins mingea cu mâna chiar la limita careului.

Cum au arătat cele două echipe în Metaloglobus - FCSB

METALOGLOBUS: Gavrilaș (cpt.) – D. Irimia, Camara, Caramalău, A. Sava – Abbey, Sabater, Aggoun, Ubbink – Huiban, Ely Fernandes

  • Rezerve: Nedelcovici, Zakir, Hadzic, Dr. Irimia, Milea, Neacșu, Al. Gheorghe, C. Achim, Sârbu, Lis, Kouadio

FCSB: Târnovanu – I. Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic – Ad. Șut, Fl. Tănase – Cisotti, Olaru (cpt.), Oct. Popescu - Bîrligea

  • Rezerve: Udrea, Zima - Alibec, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Pantea, Al. Stoian, Thiam
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz
Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz
ULTIMELE STIRI
FCSB, de r&acirc;sul curcilor: Gigi Becali, bătut de admiratorul său numărul 1
FCSB, de râsul curcilor: Gigi Becali, bătut de admiratorul său numărul 1
Metaloglobus - FCSB 2-1 | Gazdele revin spectaculos &icirc;n repriza secundă și realizează surpriza campionatului
Metaloglobus - FCSB 2-1 | Gazdele revin spectaculos în repriza secundă și realizează surpriza campionatului
Fulham - Arsenal 0-1, &icirc;n exclusivitate acum pe VOYO
Fulham - Arsenal 0-1, în exclusivitate acum pe VOYO
FCSB a sărbătorit degeaba! Tavi Popescu a &icirc;nscris un gol superb, dar a fost anulat din cauza lui Olaru
FCSB a sărbătorit degeaba! Tavi Popescu a înscris un gol superb, dar a fost anulat din cauza lui Olaru
Rom&acirc;nia, la &icirc;nălțime: naționala masculină de tenis de masă, &icirc;n finala Europeană! Ora meciului
România, la înălțime: naționala masculină de tenis de masă, în finala Europeană! Ora meciului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Becali &icirc;și dă &bdquo;palme&ldquo;: Compagno, aruncat de FCSB, a reușit cea mai mare lovitură a carierei!

Becali își dă „palme“: Compagno, aruncat de FCSB, a reușit cea mai mare lovitură a carierei!

Victor Pițurcă a numit echipa din Rom&acirc;nia cu care ar semna: &bdquo;Acolo aș reveni!&rdquo;

Victor Pițurcă a numit echipa din România cu care ar semna: „Acolo aș reveni!”

Metaloglobus - FCSB 2-1 | Gazdele revin spectaculos &icirc;n repriza secundă și realizează surpriza campionatului

Metaloglobus - FCSB 2-1 | Gazdele revin spectaculos în repriza secundă și realizează surpriza campionatului

Cu lacrimi &icirc;n ochi, Costel G&acirc;lcă a vorbit despre tragicul incident din Rahova: &rdquo;Acolo am copilărit, l-am sunat imediat pe tatăl meu&rdquo;

Cu lacrimi în ochi, Costel Gâlcă a vorbit despre tragicul incident din Rahova: ”Acolo am copilărit, l-am sunat imediat pe tatăl meu”

PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, &icirc;n Olanda

PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, în Olanda

Pep Guardiola &icirc;l vrea &icirc;napoi! Starul plecat de la City face ravagii la noua echipă: &bdquo;Mi-ar plăcea să &icirc;l am&rdquo;

Pep Guardiola îl vrea înapoi! Starul plecat de la City face ravagii la noua echipă: „Mi-ar plăcea să îl am”



Recomandarile redactiei
FCSB, de r&acirc;sul curcilor: Gigi Becali, bătut de admiratorul său numărul 1
FCSB, de râsul curcilor: Gigi Becali, bătut de admiratorul său numărul 1
FCSB a sărbătorit degeaba! Tavi Popescu a &icirc;nscris un gol superb, dar a fost anulat din cauza lui Olaru
FCSB a sărbătorit degeaba! Tavi Popescu a înscris un gol superb, dar a fost anulat din cauza lui Olaru
Metaloglobus - FCSB 2-1 | Gazdele revin spectaculos &icirc;n repriza secundă și realizează surpriza campionatului
Metaloglobus - FCSB 2-1 | Gazdele revin spectaculos în repriza secundă și realizează surpriza campionatului
PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, &icirc;n Olanda
PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, în Olanda
Ignoră UEFA și CSA Steaua! Reacție de orgoliu a fanilor FCSB. Mesajul afișat la meciul cu Metaloglobus
Ignoră UEFA și CSA Steaua! Reacție de orgoliu a fanilor FCSB. Mesajul afișat la meciul cu Metaloglobus
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Ianis Zicu a semnat! Unde va antrena &icirc;n sezonul următor
Ianis Zicu a semnat! Unde va antrena în sezonul următor
Dezastru &icirc;n Liga 2 după un nou play-off ratat: &Icirc;mi vine să mă &icirc;nchid &icirc;ntr-o &icirc;ncăpere și să pl&acirc;ng ca un copil
Dezastru în Liga 2 după un nou play-off ratat: "Îmi vine să mă închid într-o încăpere și să plâng ca un copil"
Gigi Becali a făcut anunțul: &icirc;ncă un jucător e OUT din echipa de start a FCSB-ului: &rdquo;Ce să faci?&rdquo;
Gigi Becali a făcut anunțul: încă un jucător e OUT din echipa de start a FCSB-ului: ”Ce să faci?”
Ce jucători l-au nemulțumit pe Gigi Becali după Universitatea Craiova - FCSB 2-0
Ce jucători l-au nemulțumit pe Gigi Becali după Universitatea Craiova - FCSB 2-0
CITESTE SI
Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz

stirileprotv Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Două victime din blocul din Rahova nu pot fi &icirc;ncă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

stirileprotv Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre &icirc;nt&acirc;lnirea cu Donald Trump

stirileprotv Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre întâlnirea cu Donald Trump

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!