FCSB a deschis scorul în prima repriză. Tănase a transformat în minutul 34 un penalty obținut de Daniel Bîrligea. După pauză, Metaloglobus a reușit să treacă în avantaj pe tabelă.

FCSB, de râsul curcilor: Gigi Becali, bătut de admiratorul său numărul 1

Ubbink a restabilit egalitatea după o fază frumoasă construită de elevii lui Mihai Teja, iar Huiban a transformat un penalty în minutul 54.

Cel care a provocat penalty-ul transformat de Huiban a fost Baba Alhassan, mijlocașul pus să joace fundaș central, având în vedere problemele cu accidentările din apărarea roș-albaștrilor.

Moses Abbey și Baba Alhassan au urmărit un balon spre careul lui Ștefan Târnovanu. Jucătorul lui FCSB a avut prim-planul și și-a întins brațul pentru a-l ține la distanță pe Abbey, însă a atins mingea cu mâna chiar la limita careului.

Cum au arătat cele două echipe în Metaloglobus - FCSB

METALOGLOBUS: Gavrilaș (cpt.) – D. Irimia, Camara, Caramalău, A. Sava – Abbey, Sabater, Aggoun, Ubbink – Huiban, Ely Fernandes

Rezerve: Nedelcovici, Zakir, Hadzic, Dr. Irimia, Milea, Neacșu, Al. Gheorghe, C. Achim, Sârbu, Lis, Kouadio

FCSB: Târnovanu – I. Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic – Ad. Șut, Fl. Tănase – Cisotti, Olaru (cpt.), Oct. Popescu - Bîrligea