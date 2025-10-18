FCSB a deschis scorul în prima repriză. Tănase a transformat în minutul 34 un penalty obținut de Daniel Bîrligea. După pauză, Metaloglobus a reușit să treacă în avantaj pe tabelă.
Metaloglobus - FCSB se joacă în etapa a 13-a din Superliga României.
Ubbink a restabilit egalitatea după o fază frumoasă construită de elevii lui Mihai Teja, iar Huiban a transformat un penalty în minutul 54.
Cel care a provocat penalty-ul transformat de Huiban a fost Baba Alhassan, mijlocașul pus să joace fundaș central, având în vedere problemele cu accidentările din apărarea roș-albaștrilor.
Moses Abbey și Baba Alhassan au urmărit un balon spre careul lui Ștefan Târnovanu. Jucătorul lui FCSB a avut prim-planul și și-a întins brațul pentru a-l ține la distanță pe Abbey, însă a atins mingea cu mâna chiar la limita careului.
Cum au arătat cele două echipe în Metaloglobus - FCSB
METALOGLOBUS: Gavrilaș (cpt.) – D. Irimia, Camara, Caramalău, A. Sava – Abbey, Sabater, Aggoun, Ubbink – Huiban, Ely Fernandes
- Rezerve: Nedelcovici, Zakir, Hadzic, Dr. Irimia, Milea, Neacșu, Al. Gheorghe, C. Achim, Sârbu, Lis, Kouadio
FCSB: Târnovanu – I. Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic – Ad. Șut, Fl. Tănase – Cisotti, Olaru (cpt.), Oct. Popescu - Bîrligea
- Rezerve: Udrea, Zima - Alibec, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Pantea, Al. Stoian, Thiam
