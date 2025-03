În acest context, numele lui Ilie Stan a fost vehiculat ca posibil înlocuitor al lui Eugen Neagoe. Cu toate acestea, tehnicianul a dezvăluit pentru Sportpesurse că nu a fost contactat de nimeni din conducerea clubului buzoian.



„Când este vorba de Gloria Buzău, oricând, oriunde aș fi, mi-aș dori foarte mult să revin. E sufletul meu, acolo am crescut, de acolo am plecat în fotbalul mare. Sunt buzoian, știu entuziasmul tribunei. În momentul de față, eu nu știu nimic, nu am discutat cu nimeni de la Buzău. Dacă era ceva vă spuneam”, a spus Ilie Stan.



Deși își dorește o revenire la echipa sa de suflet, Ilie Stan a subliniat că nu este dispus să o facă în orice condiții. Tehnicianul, care a antrenat ultima dată în Emiratele Arabe Unite, la Al-Hamryiah, a precizat că are nevoie de libertate în luarea deciziilor și de un staff tehnic propriu.

Ilie Stan pune condiții pentru a prelua banca Gloriei Buzău



"Dacă zici că te iau antrenor, dar vii singur, că avem deja staff, așa nu merge. Până când îi învăț eu pe ei să lucreze cu mine e prea târziu. Olăroiu când merge la un club își ia 8 ai lui și restul sunt de acolo. Îi controlează pe cei de acolo prin oamenii lui", a explicat Stan.



În plus, Ilie Stan a vorbit despre situația actualului antrenor al Gloriei Buzău, Eugen Neagoe, pe care îl consideră un prieten.



"Eugen Neagoe este prietenul meu, are un contract acolo și din câte știu are și o clauză. Depinde de modul în care jucătorii sunt capacitați. Nu știu care este situația din vestiar, au fost mulți jucători aduși în timpul campionatului și e greu să-i omogenizezi. Mă bazez pe dorința lor pentru că majoritatea sunt jucători experimentați", a adăugat Stan.



Cu o carieră bogată, care include echipe precum Steaua București, FC Vaslui și Gloria Buzău, Ilie Stan așteaptă o nouă oportunitate în fotbalul românesc. Rămâne de văzut dacă dorința sa de a reveni la Buzău se va materializa.