Ilie Poenaru, analiză la rece după victoria cu FCU Craiova: "Nu prea i-am înțeles pe băieți"

În prima repriză, formația antrenată de Ilie Poenaru a făcut un joc ofensiv și a marcat două goluri prin Otele și Postolachi, însă în partea a doua a meciului, ardelenii s-au retras, iar FCU Craiova a înscris prin Iancu, ratând și alte șanse importante pentru egalare.

"Au fost două reprize diametral opuse. În prima repriză am făcut tot ce trebuie din punct de vedere tactic, tehnic, fizic, am fost mai buni. În cea de-a doua repriză am început să coborâm liniile, le-am cerut să facem posesie, să fragmentăm jocul și să le tăiem elanul.



Au fost niște momente în care nu prea i-am înțeles pe băieți, am tremurat puțin. E important că am câștigat, suntem într-o creștere vizibilă, facem un joc bun. Publicul e incredibil, ce atmosferă poate să creeze", a declarat Ilie Poenaru la finalul partidei.

După acest rezultat, UTA Arad a acumulat 10 puncte în clasament, la egalitate cu Sepsi OSK și Petrolul Ploiești, în timp ce FCU Craiova are doar 7 puncte și se află pe locul 12 în clasament.