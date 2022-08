Antrenorul a lămurit și presupusul conflict cu Desley Ubbink, despre care Gazeta Sporturilor a scris în cursul zilei de duminică. Ilie Poenaru neagă și că ar fi pierdut vestiarul la Arad.

„Cu duplicitatea asta n-are nicio șansă! Una ne spune la ședințe și la antrenamente și alta se întâmplă înaintea meciurilor. Și-a pus în cap vestiarul și asta n-o să-l ajute cu nimic”, spun jucătorii de la UTA, potrivit sursei citate.

Ilie Poenaru: ”Nu am avut discuții în contradictoriu cu nimeni”

- S-a scris că ați fi avut un conflict cu Ubbink înainte de meciul cu Rapid. A fost vreun scandal la UTA înainte de meciul cu Rapid?

Nu am avut nici un conflict cu nici un jucător din luna iunie de când am preluat echipa, nici înainte de Rapid sau alt meci, sunt genul de antrenor care are comunicare cu toată lumea și-mi place să am comunicare cu jucătorii mei, să avem un grup frumos și unit și o atmosferă bună, ceea ce avem acum la echipa, singura problemă și frustrare de la acest meci cu Rapid a fost că am pierdut nemeritat și atât, iar după meci i-am felicitat pentru jocul prestat și le-am spus să ridice capul pentru că au făcut un meci bun și i-am felicitat.

- Ați avut vreo discuție în contradictoriu cu unii jucători?

Nu am avut nicio discuție în contradictoriu cu nimeni, mai ales cu jucătorii care ei au înțeles că pot avea dialog cu mine bazat pe respect și argumente, dar ei au înțeles că eu decid tot și că trebuie să accepte orice decizie pentru că sunt jucători profesioniști și au un contract și un regulament care trebuie respectat.

- Sunt adevărate zvonurile cum că jucătorii ar fi vorbit între ei, nefiind mulțumiți?

La orice club se întâmplă să ai jucători nemulțumiți, asta e clar că unii sunt supărați că nu joacă sau că joacă mai puțin dar nu au creat probleme nu au făcut atmosferă ei trebuie să se supună și să muncească la fiecare antrenament să-mi demonstreze că merită să joace.

- Va fi o ședință la club?

Clar că va fi pentru că nu lăsăm lucrurile așa și sigur vom face orice să aflăm cine a declarat aceste lucruri și clar vom lua măsuri, până la excluderea lui!

Poenaru a strâns deja șase meciuri ca antrenor al celor de la UTA Arad, unde a bifat două victorii, un rezultat de egalitate și trei înfrângeri. Înainte de a prelua gruparea arădeană, Poenaru a mai antrenat la Academica Clinceni și Gaz Metan Mediaș.