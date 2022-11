De la plecarea lui Nicolae Dică (42 ani), după eșecul cu U Cluj, 1-2, FCSB nu a numit un nou antrenor. Echipa a fost pregătită de Mihai Pintilii (38 ani), care a pierdut cu West Ham, 1-3, și le-a învins pe Rapid, 3-1, și FCU Craiova, 2-0.

Ilie Poenaru, alesul lui Gigi Becali la FCSB?

Însă fostul închizător al roș-albaștrilor a afirmat în mai multe rânduri că nu își dorește să continue pe banca tehnică. Un potențial nume pentru Gigi Becali (64 ani) este Ilie Poenaru (45 ani). De altfel, fostul antrenor al UTA-ei Arad a mărturisit, în direct la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, că a avut unele discuții cu cineva din conducerea FCSB-ului, chiar după plecarea lui Dică. De asemenea, tehnicianul a mai precizat că se simte pregătit să o preia pe vicecampioana României.

„După plecarea lui Dică a fost acest contact. A fost un simplu telefon și nimic mai mult. O simplă discuție de câteva minute. De atunci nu.

Sunt pregătit pentru orice. În toată această perioadă, de la etapă la etapă, prin anii care trec, și pe la echipele pe care am trecut, m-am maturizat. M-am lovit de foarte multe lucruri. Astea sunt benefice pentru noi dacă știm să le gestionăm. Chiar și perioada UTA, eu nu o consider un eșec, o consider o experiență foarte bună. Și de aceea spun că de la an la an m-am maturizat și gestionez și văd altfel lucrurile. Sunt pregătit pentru orice. Nu neapărat pentru FCSB, sunt pregătit pentru orice.

Accept o discuție. În mare cam știm despre ce este vorba. Știm cu toții ce-și dorește domnul Becali. Domnul Becali își dorește o echipă care să joace un fotbal bun și care să se bată pentru campionat. Deocamdată pentru accederea în playoff, pe urmă pentru campionat. Pentru că nu au renunțat. Au și lotul competitiv pentru așa ceva. E un lot de jucători care te obligă să faci aceste lucruri. Dar până acolo mai este drum lun și deocamdată nu are rost să vorbim”, a declarat Ilie Poenaru la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

