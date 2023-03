După meci, Dan Petrescu le-a arătat suporterilor care l-au înjuat de-a lungul partidei patru degete, semnificând cele patru goluri marcate de elevii săi în partida disputată împotriva „șepcilor roșii”.

Ilie Dumitrescu sare în apărarea lui Dan Petrescu: „Alții fac gesturi mai rele!” Ce a subliniat fostul internațional român

Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a vorbit despre gestul făcut de Dan Petrescu la finalul confruntării din ultima etapă a sezonului regulat. CFR a intrat, în consecință, de pe locul doi în play-off-ul Superligii.

„Alți antrenori fac gesturi mai rele decât ce a făcut Petrescu. Adică a arătat patru degete, putea să fie ’Manita’. Eu cred că e și chestia asta că joci acasă și se mai găsește câte unul prin tribună. Eu cred că în speța asta a făcut referire. Sunt și suporteri care sunt cu echipa gazdă și îl au client acolo mereu. Are dreptate”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

„Peste tot primesc m...!” Discurs savuros al lui Dan Petrescu după victoria cu U Cluj: „Trebuie întrerupt meciul și la mine!”

Dan Petrescu a vorbit la finalul meciului despre victoria echipei sale și despre prestația jucătorilor săi, vizibil mulțumit de rezultatul obținut. Antrenorul s-a arătat revoltat însă de modul în care a fost înjurat de fanii lui U Cluj, punctând că meciul ar fi trebuit suspendat.

„Cred că a fost corect ce a Sabău, ei au fost perfecți în meciul trecut, trebuiau să bată cu 4, 5 la zero pe Farul, care e pe primul loc. Astăzi am prins noi o zi mai bună, cred că 4-0 e un scor corect, mai puteam marca, am avut mai multe ocazii și penalty ratat, ei au avut doar o ocazie. Într-un derby, când câștigi cu 4-0, ce pot să cer mai multe de la jucătorii mei?"