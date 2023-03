Campioana en-titre din România s-a impus fără drept de apel în ultimul meci din sezonul regulat. Scorul a fost deschis de Janga, în minutul 25, din penalty, după un henț comis în careu de Ispas, iar Krasniqi a mărit avantajul gazdelor, în minutul 33 cu o execuție superbă cu călcâiul.

În minutul 42, Manea a transformat penalty-ul primit după încă un henț în careu, comis de această dată de Andrei Miron, stabilind și rezultatul la pauză. CFR Cluj a mai primit un penalty, din camera VAR, după un alt henț, comis de Pițian, însă Krasniqi a ratat.

Tabela a fost închisă de Bîrligea, în al patrulea minut de prelungiri, din pasa lui Braun, iar CFR Cluj a încheiat sezonul regulat cu cinci meciuri consecutive fără înfrângere.

Ce a spus Dan Petrescu după victoria cu Universitatea Cluj

Dan Petrescu a vorbit la finalul meciului despre victoria echipei sale și despre prestația jucătorilor săi, vizibil mulțumit de rezultatul obținut. Antrenorul s-a arătat revoltat însă de modul în care a fost înjurat de fanii lui U Cluj, punctând că meciul ar fi trebuit suspendat.

„Cred că a fost corect ce a Sabău, ei au fost perfecți în meciul trecut, trebuiau să bată cu 4, 5 la zero pe Farul, care e pe primul loc. Astăzi am prins noi o zi mai bună, cred că 4-0 e un scor corect, mai puteam marca, am avut mai multe ocazii și penalty ratat, ei au avut doar o ocazie. Într-un derby, când câștigi cu 4-0, ce pot să cer mai multe de la jucătorii mei?

Îi felicit și bravo lor, s-a văzut că am avut o săptămână de pregătire, avem 51 de meciuri jucate, mi se pare extraordinar de mult. Nu a fost ușor pentru noi acest sezon, e singura dată când am avut o săptămână să pregătesc un meci și cred că s-a văzut. Nu am avut niciodată timp, alte echipe se odihneau, se uitau la televizor la ce jucăm noi și după jucau cu noi. Noi stăteam prin avioane, prin trenuri, nici nu mai știam de mine pe unde sunt. Foarte multe meciuri în acest sezon, s-a văzut, dar să marcăm 54 de goluri, cel mai bun atac din campionat fără un golgheter veritabil, înseamnă că avem un lot foarte bun.

Eu zic că fanii lui CFR au fost foarte buni, mi-a plăcut foarte mult de ei azi, aș vrea să fie așa mereu, eu azi i-am auzit doar pe cei de la CFR Cluj. La cât sunt de înjurat pot să fac și eu ceva, la câte m...primesc, măcar patru degete să arăt și eu. Atât îmi permit și eu, dacă zic ceva sunt certat, peste tot primesc m...peste tot! L-am întrebat pe al patrulea arbitru: 'băi, dar xenofobie, rasism, nu mai e nimic aici?' mă înjură toți peste tot. Măcar patru, am arătat măcar patru, fanilor mei, să înțeleagă și ei, măcar atât, am refulat și eu puțin la cât de înjurat sunt la mine acasă, aici, să fiu înjurat așa, vi se pare normal?

Așa trebuie întrerupt meciul și la mine, când mă înjură. Și la Cristina Neagu s-a plâns, eu sunt înjurat de 6 ani aici non-stop peste tot, dacă m-aș fi plâns ce aș fi fost? Mie tot stadionul, nu doar 30 de spectatori, cât s-au luat de ea. Normal, să întrerupă și să oprească, eu sunt nimeni? Am scos românii în stradă ca jucător și ca antrenor am făcut rezultate. Și să mă înjure toți așa. Unde e respectul pentru o legendă? Unde? Zero! În România e zero! Asta este realitatea, dacă vă place sau nu, vin la mine acasă și mă înjură tot stadionul, doar nu ai mei, vorbesc de ăia de unde erau, nu galeria lui CFR.

Mie îmi place să se joace pe teren, dar măcar să dea avertizare. Ce am făcut eu pentru România ei nu au făcut, restul e istorie, e vrăjeală.

Am zis să se oprească puțin și să se reia, doar să îi avertizeze să tacă. Eu ce să fac acum? Am și eu un răspuns de dat, am zis, asta. (n.r. a arătat patru degete)

Sabău e un antrenor excelent, un om fantastic, e prietenul meu orice ar fi, sigur va salva echipa de la retrogradare, nu am ce să zic. Aș fi preferat să intrăm în play-off cu punctele pe care le avem, să nu se taie niciun punct, prefer să mi se lase punctele și golaverajul. De ce în Liga 2 se face play-off și nu se iau punctele și aici se iau? Lasă să fiu eu pe locul 2 și Farul pe primul loc.

Fanilor le dedic victoria, și-au dorit foarte mult, pentru ei e special, cred că ei merită această victorie cel mai mult. Mie nu îmi place să mă bag prea mult la penalty-uri, asta am făcut mereu, nu prea mi-a ieșit, la început am zis să bată Janga, după aia Manea, apoi am zis să bată tot Janga, dar Cipi a venit, a luat mingea și i-a dat-o lui Kras (n.r. Krasniqi), acum nu puteam să îi zic să nu bată, îi luam moralul de tot, a bătut și a ratat, dacă vom mai avea penalty-uri e clar că Manea și Janga vor fi cei care bat.

(n.r. Dacă Jo va fi în lot) Nu cred, nu cred că va fi în lot, nu e încă jucătorul CFR-ului, mâine poimâine vor fi zile decisive.

(n.r. Giovanni Becali a fost la meci, a venit cu oferte?) Da, pentru mine, la Real Madrid. E prima dată când a venit la Cluj, l-am văzut, nu îmi venea să cred, a venit la mine în birou, a fost agentul meu în toată cariera de fotbalist, a venit și în China după mine, i-am zis să mai vină că rezultatul spune că mi-a adus noroc. El vine la meciuri, se bucură, nu are sens, e agent, are viața lui, dar mă leagă o relație de prietenie cu el de mulți ani. Am glumit că a venit pentru mine. Eu nu am agent, dacă mai rămân la CFR nu am nevoie de agent”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.

CFR Cluj a câștigat duelul cu rivala de moarte, U Cluj, scor 4-0, și a încheiat sezonul regulat pe locul doi, cu 63 de puncte, la un singur punct în spatele liderului Farul Constanța. Campioana va beneficia de rotunjirea punctajului și va fi, în play-off, la egalitate cu formația lui Gică Hagi!

De partea cealaltă, Universitatea Cluj a încheiat sezonul regulat pe locul zece, cu 34 de puncte, la egalitate cu FC Voluntari.