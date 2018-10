"Ii dau echipa lui Talpan! Ce, eu sunt bolnav psihic?!" Becali anunta CUTREMURUL la FCSB. Conditia ca sa renunte la echipa

Becali nu mai ramane la Steaua daca echipa inceteaza sa-i mai aduca bani.

Patronul FCSB insista ca va ceda echipa gratis in cazul in care va trebui sa suporte cheltuielile clubului din propriul buzunar. Becali spune ca e in continuare pe plus in urma transferurilor facute in ultimii ani si a banilor adusi din Europa. In cazul in care cheltuielile vor depasi veniturile, Becali e gata sa se desparta de Steaua.



“Daca ajung sa pierd bani la fotbal, ii dau echipa lui Talpan. Ce, eu sunt nebun? Voi credeti ca sunt nebun? Tin echipa cat timp scot bani. Daca pierd bani, nu o mai tin, ca nu sunt bolnav psihic. Ce, eu arunc bani in fotbal? In momentul in care am inceput sa pierd bani, la revedere, ma retrag. Acum sunt pe plus, sunt bine pe plus”, a spus Gigi Becali la Digi.