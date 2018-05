'I-au FALSIFICAT SEMNATURA, exista o expertiza GRAFICA!" Becali arunca BOMBA si anunta un transfer de la CFR

Becali e sigur ca-l poate lua pe Omrani gratis inca din vara!

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

CFR sustine ca jucatorul nu devine liber la finalul campionatului, insa Becali are alte informatii. Patronul FCSB spune ca impresarul fotbalistului i-a prezentat o expertiza grafoscopica facuta in Franta care arata ca semnatura lui Omrani a fost falsificata de liderul din Liga 1.

"Pentru Qaka a facut clubul oferta, o sa-l ia. Mai sunt jucatori cu care s-a vorbit. Pe Omrani, o sa-l ia clubul. N-am spus eu ca a falsificat semnatura, impresarul a venit cu analiza grafica din Franta. Am spus ce a zis impresarul jucatorului. Nu mai vreau razboi psihologic. Eu n-am facut niciodata mizerie, n-am avut niciodata intentia sa stric echipele pe care le intalnim. Orice jucator pe care l-am vrut, l-am luat daca am putut. De Burlacu de ce sa vorbesc? Si asa e rezerva. Spuneti-mi un jucator fara valoare pe care am spus ca-l vreau! Nu am avut intentia sa sucesc nimanui mintile", a spus Becali la PRO X.