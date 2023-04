”I-am fost adversar lui Alibec. Arăt mai bătrân, nu?”. Charalambous a prefațat FCSB - Farul

Dacă FCSB nu va reuși să câștige cu Farul Constanța și se va încurca și în Giulești, cu Rapid, atunci este foarte posibil ca echipa lui Gigi Becali să iasă din lupta pentru titlu.

Astfel, FCSB trebuie să obțină un rezultat pozitiv pe Arena Națională cu liderul Farul Constanța. În cazul unui succes, vicecampioana s-ar apropia la doar două puncte de primul loc.

„La Farul văd că domnul Hagi face o treabă foarte bună. E o echipă foarte bine organizată, e o muncă de echipă acolo. Cu siguranță au jucători de calitate, jucători foarte buni, dar e vorba de modul în care joacă. Joacă un fotbal frumos, dar trebuie să ne concentrăm la jocul nostru, cum trebuie noi să jucăm. Noi trebuie să dictăm ritmul și intensitatea jocului.

Toată lumea îl știe pe domnul Hagi. Știu că este o legendă în România, știu că este respectat în România. Am văzut și la ultimul meci că fanii Rapidului l-au aplaudat. Se poate vedea respectul față de Hagi. Și eu îl respect foarte mult atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Când am fost în România, la Vaslui, i-am fost adversar lui Alibec. Acum sunt mai bătrân. Arăt mai bătrân, nu? E un jucător bun, are calitate, dar, așa cum am zis, și noi avem jucători de calitate. Ne concentrăm la echipa noastră. El e și un jucător important pentru echipa națională, dar eu mă concentrez la echipa noastră”, a spus Elias Charalambous.

VIDEO - Interviu cu Gigi Becali

Gigi Becali: ”O să mă duc și o să le spun asta”

În următoarea etapă, vicecampioana va întâlni liderul pe Arena Națională, iar Becali este gata să-i bage pe jucători în ședință. Patronul FCSB-ului vrea să-i motiveze pe jucătorii săi înainte de meciul care poate fi decisiv în lupta pentru titlu.

„Nu vorbesc despre asta pentru că dacă nu o bați pe Farul, pe Național Arena cazi la tine, atunci ce pretenții să ai? Ce să cauți la titlu? Du-te, tată, stai acasă și vezi de treaba ta. Farul e o echipă, are un motivator, un stăpân, un pastor, care nu știu ce le zice, dacă sunt cei mai buni, dar băi, chiar le-a intrat în cap că-s cei mai buni.

Le spune: 'Voi sunteți cei mai buni, sunteți cei mai buni!', așa ar trebui să mă duc și eu să le zic, dar nu am timp. Asta trebuie să fac eu. O să mă duc și eu acum, înainte de meci și o să le spun că sunt cei mai buni, ca să înțeleagă că sunt cei mai buni, să nu mai intre cu frică pe teren, că au avut emoția”, a spus Gigi Becali.