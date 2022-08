Hermannstadt rămâne neînvinsă, dar problemele de la club continuă: ”Din păcate, m-am obișnuit”

Marius Măldărășanu, antrenorul sibienilor, speră ca problemele financiare de la club să se rezolve cât mai repede. În ciuda dificultăților, cei de la Hermannstadt au avut un parcurs imprsionant în primele cinci etape din campionat.

"Am suferit în primul sfert de oră. Ne-au pus probleme, ne-au surprins în benzi, dar am reglat asta pe parcurs și lucrurile au stat mai bine. Am încercat să pasăm, asta le-am cerut, să stăm cât mai sus. A doua repriză a fost mai bună pentru noi, față de prima, am avut și ocazii mari. Nu știu dacă era meritat să luăm trei puncte, pentru că au avut mai multe situații de gol, dar este un punct muncit.

(n.r. problemele financiare ale clubului) Din păcate, m-am obișnuit. Sunt înțelegător, lucrurile încearcă să se regleze. S-au plătit unele salarii, sunt discuții cu anumiți sponsori. Să sperăm că lucrurile se vor concretiza. Cred că pot veni lângă noi oameni potenți financiar, vedem ce va fi" a spus Măldărășanu, la finalul partidei.

Farul Constanța și Hermannstadt ocupă locurile doi și trei în Liga 1, cu nouă puncte, și rămân neînvinse în primele cinci etape din acest sezon. Pe lângă cele două echipe, și FC Botoșani se mai poate lăuda cu această performanță.

În următoarea etapă, Hermannstadt se va duela cu CFR Cluj, în timp ce Farul Constanța va juca tot pe teren propriu, în compania celor de la FC Voluntari.