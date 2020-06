Gnohere lamureste una dintre principalele probleme avute in Liga 1! Care este adevarul despre kilogramele 'Bizonului': "Anumite critici nu le-am inteles!"

Harlem Gnohere recunoaste ca a avut in mai multe randuri probleme cu greutatea.

Gnohere s-a despartit recent de FCSB dupa doua sezoane petrecute in tricoul ros-albastrilor. 'Bizonul' a mai evoluat in Liga 1 pentru Dinamo si este unul dintre cei mai valorosi straini care au trecut prin fotbalul din Romania.

Gnohere recunoaste ca a avut de mai multe ori probleme cu greutatea, insa a justificat acest lucru din cauza lunilor de inactivitate pe care le-a avut. Mai mult, atacantul spune ca a fost criticat chiar si atunci cand performantele din teren erau la nivelul asteptarilor. La FCSB ajunsese la un moment dat sa cantareasca aproape 100 de kg, potrivit staff-ului echipei.

"Cand am ajuns in Romania erau sase luni de cand nu mai jucasem si aveam kilograme in plus. Cand am ajuns la Dinamo am slabit asa cat trebuia si am performat asa cum ar fi trebuit. Dupa, cand am revenit din vacanta la Dinamo, nu am mai performat. La fel si la Steaua, veneam mereu cu kilograme in plus. Iar perioada aceea, cand m-am operat, de asemenea am avut kilograme in plus, dar au fost mai bine de doua luni in care am fost inactiv. Anumite critici nu le-am inteles, pentru ca, si atunci cand marcam, mi se spunea ca am kilograme in plus. Erau lucruri care nu ma atingeau la nivel personal, dar care ma enervau", a spus Gnohere pentru Telekom Sport.

75 de goluri a marcat Gnohere in Romania pentru cele doua cluburi la care a evoluat. Cele mai multe reusite le-a avut la FCSB, 51 de goluri si 6 pase decisive in 115 partide.