Hagi surprinde înainte de duelul cu Rapid: ”Noi nu avem ca obiectiv declarat play-off-ul”

Meciul dintre echipa lui Gheorghe Hagi și elevii lui Mihai Iosif se anunță a fi unul intre cele mai interesante din etapa din acest weekend. Farul, care vine după un egal la Mediaș, are așteptări mari de la acest meci.

Chiar și așa, Gică Hagi a anunțat că echipa sa nu are ca obiectiv accederea în playoff. Fosta Viitorul a ratat acest obiectiv în anii trecuți, iar acum au alte ținte.

"E un meci acasă şi primul gând al nostru trebuie să fie să luăm cele trei puncte, să ne impunem, să dominăm, să ne facem jocul nostru. Întâlnim un adversar bun pe toate cele trei faze, trebuie să fim foarte atenţi, să ne luăm măsuri, să facem un meci bun atât ofensiv, cât şi defensiv. Şi sperăm ca în ultimii 30 de metri o să jucăm cât mai bine şi o să înscriem goluri, să vină victoria.

Important este să văd că echipa îşi doreşte să câştige, să facă un meci foarte bun ofensiv, iar defensiv să reacţionăm, să fim uniţi, pentru că Rapidul are jucători cu talent, în special atacanţii, cu organizare bună a jocului.

Rapid e o echipă foarte bună, e greu să câştigi cu ei, chiar dacă au venit anul acesta în prima ligă. Ei au tradiţie, au personalitate, au un joc echilibrat, foarte bun individual, cu jucători foarte buni. E dificil, dar noi suntem încrezători. Am încredere că vom face un meci bun.

Să încercăm să intrăm în play-off nu este obiectivul Farului. Noi ne dorim, aşa am zis, că ne dorim, dar nu este obiectiv. Farul nu are cel mai mare buget din Divizia A, nu e cea mai bogată, ne dorim ca toate celelalte care îşi doresc. Cred că toate echipele din Liga 1 îşi doresc să ajungă în play-off. Noi nu am avut ca obiectiv declarat play-off-ul, am spus că ne dorim să ajungem acolo.

Farul se află în construcţie, trebuie să construim o echipă care să se bată cu echipele mari, cu bugete mari. Noi avem limitele noastre în buget, dar încercăm să construim ceva puternic şi asta se va face în timp, nu putem să facem de azi pe mâine", a spus Hagi, citat de Agerpres.