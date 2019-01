Hagi, enervat de jurnalistii turci! "Ati uitat? Informati-va!" Ce intrebare l-a deranjat pe "Rege"!

Hagi a sustinut o conferinta de presa la Belek.

Gheorghe Hagi a ales Turcia pentru cantonamentul Viitorului din aceasta iarna. La Belek, "Regele" a sustinut o conferinta de presa pentru jurnalistii turci, insa unul dintre ei a reusit sa il enerveze pe fostul mare international roman.

"Cand apare un nou Hagi?", a fost intrebarea care l-a deranjat pe Hagi. Replica a venit foarte repede, insa cu zambetul pe buze: "S-a nascut la Instanbul. Ati uitat? Am un baiat".

Jurnalistul turc a realizat greseala comisa si a adaugat: "Ca numar 10". Gica Hagi nu s-a lasat convins si a continuat sa il contrazica pe acesta: "Pai si ce joaca fiu-miu? S-a nascut la Instanbul. Am un baiat care joaca numar 10, playmaker, e mai inalt ca mine. Eu eram mai mic, el e mai inalt, dar aceeasi pozitie. Restul o sa il cunoasteti voi. Informati-va si o sa vedeti", a continuat Hagi, conform Telekom Sport.

Gheorghe Hagi a ramas un idol pentru fanii fotbalului din Turcia. "Regele" a jucat pentru Galatasaray in perioada 1996-2001. A evoluat in 167 de partide si a marcat 79 de goluri in toate competitiile. Hagi a castigat patru titluri de campion in Turcia (1997, 1998, 1999 si 2000), doua cupe ale Turciei (1999 si 2000), Cupa Uefa si Supercupa Europei in 2000.