Hagi a anuntat ca "cel mai bun jucator din playoff" a semnat azi cu Viitorul pe 5 ani

FC Viitorul a anuntat cu mare fast prelungirea contractelor a trei jucatori

FC Viitorul a anuntat astazi, printr-un comunicat, prelungirea contractelor pe inca 5 ani pentru trei jucatori: Ianis Hagi, Denis Dragus si Tudor Baluta.

Iata mai jos comunicatul de pe fcviitorul.ro:

"FC Viitorul isi asigura viitorul!



In urma evolutiilor foarte bune din acest an, FC Viitorul le-a prelungit cu cinci ani contractele jucatorilor Ianis Hagi, Denis Dragus si Tudor Baluta.



Ianis Hagi (19 ani) - a avut un an excelent, fiind desemnat cel mai bun jucator din play-off.



Denis Dragus (19 ani) - tanarul atacant este cel mai in forma jucator al momentului (5 goluri si un penalty obtinut in cele sase partide disputate in toate competitiile in acest sezon).



Tudor Baluta (19 ani) - a fost convocat la echipa nationala de seniori, pentru care a si debutat in partida amicala dintre Romania si Chile, scor 3-2."