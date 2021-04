Super Liga ar putea aduce vesti foarte bune pentru romanii din Italia! Man, Mihaila si Marin ar putea avea garantat locul in Serie A in sezonul urmator

Incertitudinea planeaza asupra lumii fotbalului, iar toate campionatele mari resimt asta.

Desi au sanse tot mai mici sa se mentina in Serie A, romanii de la Cagliari si Parma, primele doua echipe aflate sub linia rosie, spera sa scape de la retrogradare. Daca UEFA obliga federatiile si ligile nationale sa dea afara din campionat cluburile rebele, Inter, Milan si Juventus, situate acum pe locurile 1, 2 si 4, ultimele trei n-ar mai pica, iar Parma si Cagliari ar urma sa ramana si in sezonul urmator in Serie A.

Totusi, inca ne aflam la inceputul "scandalului" dintre UEFA si cluburile care au format Super Liga, iar eventualele decizii drastice mai au mult pana sa prinda contur. In spatiul media se vorbeste de viitoare negocieri, in care fiecare sa-si expuna punctul de vedere si sa se mai incerce, ultima oara, ajungerea la o inteegere care sa nu afecteze fotbalul asa cum il stim cu totii.

Absolut toate competitiile vor fi afectate in cazul in care planul Super Ligii merge mai departe, de la campionatele interne la competitiile intertari, nimic nu va scapa neafectat de acest razboi care este de abia la inceput si care are ca miza miliarde de euro si suprematia pe o industrie care produce foarte mult.