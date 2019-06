IANIS HAGI PLEACA DE LA VIITORUL! Gica Popescu a confirmat transferul: "Veti fi surprinsi" 

Ianis Hagi a jucat semifinala la EURO U21, iar acum pleaca de la Viitorul.

Emisarii Borussiei Dortmund l-au urmarit pe Ianis Hagi la semifinala EURO U21 cu Germania si urmeaza sa ia o decizie in privinta transferului in cateva zile. Ianis are mai multe oferte, iar Gica Popescu spune ca urmeaza o surpriza mare in privinta mijlocasului roman.



Gica Popescu: Multi jucatori nu mai puteau sa alerge in repriza a doua!

„Am dominat Germania in prima parte. Din pacate, ei au avut o zi in plus de pauza. Multi jucatori de la noi nu mai puteau pur si simplu sa alerge. Am intalnit o echipa pragmatica, una care joaca fotbal. Din pacate, nu s-a putut mai mult. Asa cum a fost prima repriza, daca nu ar fi fost o zi atat de fierbinte, am fi luptat de la egal la egal”, a declarat Gica Popescu la Telekom.



Popescu: Transferul lui Ianis Hagi, in cateva zile!

„Zilele urmatoare se va lua si o decizie finala in cazul lui Ianis. Nu stie niciuna dintre ofertele care exista pentru el. Nu sunt putine. Maine, poimaine, ii vom prezenta ce exista. Vom face o analiza si vom lua o decizie. Nu le pot spune acum, dar veti fi surprinsi de ce echipe au fost si sunt interesate de Ianis Hagi.

Oricare dintre jucatorii romani poate primi o oferta din strainatate. Trebuie vazut acum daca vor si cluburile noastre”, a adaugat Gica Popescu.

Andrei Ivan a avut probleme fizice, iar din acest moment a fost schimbat. Jocul Romaniei s-a rupt dupa iesirea mijlocasului lansat de Craiova.

„Astazi, Puscas a facut o prima repriza extraordinara. In prima parte nici Ianis nu a jucat rau. Foarte, foarte bine a jucat Ivan, cat a putut sa alerge. A avut probleme fizice la un moment dat, a chemat medicul si a fost schimbat", a incheiat Popescu.