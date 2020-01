De pe ultimul loc, aproape sa devina lider! FCSB ar putea ajunge in fruntea clasamentului cu mult inainte de Paste! MM Stoica: "Pe 6 februarie vreau sa fim pe primul loc!"

FCSB ar putea ajunge lider mai devreme decat spera Gigi Becali, care in anii trecuti declara in nenumarate randuri ca viseaza ca echipa sa ajunga lider inainte de Paste.

Echipa lui Gigi Becali s-a situat pe ultimul loc in clasament in luna august, pentru o singura etapa, insa a revenit spectaculos si a reintrat in lupta pentru titlul de campioana, apropiindu-se la doar 5 puncte de liderul CFR si cu un meci in minus.

MM Stoica are incredere in echipa lui, fapt pentru care a declarat la Digi Sport ca o vede pe FCSB lider inca de pe data de 6 februarie, atunci cand se va juca restanta cu Voluntari, dupa meciul cu CFR Cluj.

"Mi-as dori ca in seara zilei de 6 februarie sa fim pe primul loc. Asta, bineinteles, ca se poate realiza doar daca batem Clujul, ceea ce nu am facut niciodata de cand Petrescu este antrenor la CFR.

Si mai trebuie sa batem Voluntari in restanta, ceea ce nu am facut niciodata la Voluntari. E vorba despre stadionul lor, care nu ne-a ajutat niciodata. Aproape niciodata.

Nu este imposibil sa castigam meciurile astea si sa ajungem asa cum am zis, pe primul loc. Sunt convins ca vom face o pregatire foarte buna la Marbella", a declarat MM Stoica la Digi Sport.