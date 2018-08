Harlem Gnohere s-a plans de comportamentul rasist al fanilor dinamovisti pe National Arena.

Gnohere a deschis scorul in derby, prima reusita a sa impotriva fostei echipe. Ultrasii dinamovisti nu l-au iertat pentru tradare si s-au razbunat cu gesturi de maimuta la adresa golgheterului de la FCSB. Acesta s-a dus la arbitrul partidei si s-a plans de scandarile rasiste, insa Hategan a anuntat ca el nu a auzit nimic.

Fostul arbitru international Cristi Balaj spune ca in trecut, Gnohere a inventat un scandal de rasism, dupa care a recunoscut si si-a cerut scuze.

"M-a pus intr-o situatie groaznica la un meci CFR - Dinamo. Conducea CFR si am lasat jocul sa continue dupa ce un fotbalist de la Dinamo a fost faultat, am lasat la latitudinea lor sa continue sau nu faza. Cei de la Dinamo au dat mingea in afara terenului, iar jucatorul a ramas jos, desi initial paruse ca se ridica.

In acel moment, Gnohere a venit la mine sa-mi reproseze ca n-am oprit jocul imediat, gesticula, era foarte vehement... I-am atras atentia sa nu mai protesteze, ca ii dau cartonas galben. El a continuat sa-mi reproseze si i-am dat galben. Dupa ce a continuat cu aceeasi atitudine, i-am spus: «Please, shut up!» (n.r. Te rog, taci!).

Dupa doua minute am fluierat finalul primei reprize si Gnohere s-a dus la Danciulescu sa-i spuna ceva. Danciu a venit apoi la mine si mi-a spus: «Cristi, mi-e greu sa cred ca e adevarat ce mi-a zis Gnohere, dar mi-a povestit ca i-ai spus «Shut up, nigger!» (n.r. Taci, negrule!)».

Ar fi fost o problema grava, dar aveam martori colegii care au auzit in casca. Am mers in vestiar, m-am gandit, am mers apoi in vestiarul lui Dinamo si i-am spus ca noi avem inregistrat ce vorbim in casca si am sa fac hartie catre Comisia de Disciplina. Si apoi fac memoriu la Oficiul National al Discriminarii si il dau in judecata. Gnohere si-a cerut scuze, am dat mana si n-am mai scris nimic in raport despre asta. A fost o situatie incredibila. El era pregatit ca dupa joc sa ma acuze", a spus Balaj la Telekom Sport.



Rasismul, ignorat in Romania, pedepsit de UEFA!

Chiar Steaua a fost suspendata in trecut pentru rasismul suporterilor ei. Echipa ros-albastra a fost trimisa sa joace la Constanta in Cupa UEFA si amendata dupa ce cativa fani au imitat sunete de maimuta la adresa unui jucator de culoare de la Shelbourne.