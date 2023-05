Gloria Buzău a obținut o remiză uriașă cu UTA Arad, însă a pierdut doi jucători de bază! Mihalcea: „Ăștia suntem!”

La finalul meciului, antrenorul Adrian Mihalcea și-a felicitat echipa pentru jocul defensiv perfect, însă a ținut să evidențieze faptul că a pierdut doi jucători importanți pentru retur.

„A fost extrem de greu, e mult mai simplu pe bancă, aproape de echipă, dar este al treilea joc acasă în care sunt suspendat și nu am pierdut. Important e că meciul următor voi fi lângă echipă.

Nu știu dacă contează, rolul antrenorului e să fie lângă echipă. Am comis o greșeală care nu are ce să caute pe un teren de fotbal și am plătit și financiar și sportiv. Îmi asum, dar nu aș vrea să mă învinovățesc că echipa nu a câștigat pentru că nu am fost pe bancă.

UTA rămâne principala favorită a barajului, crede Mihalcea

Și înaintea acestui meci aveam șanse reduse. Șansele rămân la fel, principala favorită este UTA. Mergem să luptăm, să jucăm și să ne ridicăm la valoarea Ligii 1. E altceva. După ce că eram puțini, am pierdut și doi jucători.

Poate vom avea noroc și atunci se poate întâmpla ceva, dar șansele mai mari sunt ale echipei din Liga 1. Ar fi trebuit să facem mai multe până acum. Acum suntem în fața faptului împlinit și vom merge la Arad să jucăm o finală.

Trebuie să ne organizăm la fel de bine, am stat foarte bine din punct de vedere defensiv, dar ar trebui ca cei care intră de pe bancă să îmi ofere acea prospețime ca să ducă meciul până la final. Nu s-a întâmplat. Cei de pe bancă ar trebui să fie mai concentrați și, atunci când apelez la ei, să mă ajute.

Godwin are o ruptură musculară destul de gravă și nu va face parte din lot. Încercăm să îi aducem la un nivel optim pe Angelov și Gaitan. Dacă nu, ăștia suntem, ăștia am rămas, trebuie să ducem lupta până la sfârșit”, a spus Adrian Mihalcea la finalul meciului, potrivit Digisport.

Returul meciului dintre UTA Arad și Gloria Buzău va avea loc la Arad pe data de 4 iunie, începând cu ora 21:00.

În celălalt meci de baraj se vor întâlni echipele Dinamo și FC Argeș. Meciul tur va avea loc luni, 29 mai, la ora 20:00, iar meciul retur va fi sâmbătă, 3 iunie, la ora 21:00.